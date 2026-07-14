Урсула фон дер Ляєн завтра прибуде з візитом до Києва

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у середу, 15 липня, відвідає Київ, однак подробиці її візиту поки що не розголошуються.

Про це повідомив речник Єврокомісії Олоф Гілл під час брифінгу в Брюсселі.

«Президентка фон дер Ляєн буде у Києві завтра», — підкреслив він.

За його словами, з міркувань безпеки деталі майбутнього візиту наразі не розголошуються.

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Додаткову інформацію Єврокомісія обіцяє надати пізніше, коли це стане можливим.

Востаннє фон дер Ляєн була в Києві в роковини повномасштабного вторгнення. Зокрема тоді до столиці прибула низка високих зарубіжних гостей, серед них — президент Європейської ради Антоніу Кошта, а також ще 11 іноземних лідерів, серед яких глави урядів Хорватії, Естонії, Латвії, Литви, Ісландії, Фінляндії, Данії, Швеції, Норвегії та представники інших країн і організацій на нижчих рівнях.