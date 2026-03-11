Сіярто звинуватив Зеленського у брехні через приїзд угорської делегації, документ МЗС України спростовує його версію

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив президента Володимира Зеленського у брехні після того, як він заявив, що не знає, що в Україні робить угорська делегація.

Про це очільник угорського зовнішньополітичного відомства повідомив на своїй Facebook-сторінці.

«Український президент бреше. Зеленський стверджує, що не знав про прибуття угорської делегації до України, оскільки угорський уряд не узгоджував візит з МЗС України», — заявив Сіярто.

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Він каже, що 10 березня Будапешт офіційною дипломатичною нотою повідомив українців, що угорська делегація відвідає Україну під керівництвом заступника міністра енергетики Габора Чепека. Мета — перевірити стан нафтопроводу Дружба, а також попросили про зустріч із міністром енергетики України.

Сіярто додав фото документа, датованого 10 березня, у якому йдеться про відповідне звернення посольства Угорщини до Міністерства закордонних справ України. Там сказано, що делегація перебуватиме в Києві у четвер і в п’ятницю. Посольство попросило українське зовнішньополітичне відомство сприяти організації зустрічі делегації з віцепрем'єр-міністром — міністром енергетики Денисом Шмигалем.

Фото: Петер Сіярто / Facebook

«Ситуація така, що українці заблокували постачання нафти до Угорщини в той час, коли морські перевезення нафти стикаються з найбільшою в історії невизначеністю, а єдиною альтернативою нафтопроводу Дружба є саме морський шлях. Отже, українська нафтова блокада є нічим іншим, як тяжким злочином проти Угорщини», — написав Сіярто.

Своєю чергою дипломатичні джерела надали NV документ, датований 10 березня, у якому йдеться, що для України запропоновані у ноті посольства Угорщини терміни візиту є неприйнятними.

«Пропонуємо угорській стороні узгодити дипломатичними каналами нові терміни здійснення візиту угорської делегації на чолі з заступником міністра енергетики паном Габором Чепеком», — вказано в документі.

Фото: NV

11 березня держсекретар Міністерства енергетики Угорщини Габор Чепек заявив, що в Україну прибули представники угорського уряду, щоб провести переговори з українськими посадовцями в Києві та з’ясувати стан нафтопроводу Дружба.

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Однак речник МЗС України Георгій Тихий зазначив, що на території України ця група посадовців не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей, тож «точно некоректно називати їх „делегацією“».

Своєю чергою Зеленський сказав, що йому не відомо, що в Україні робить делегація уряду Угорщини на чолі з Чепеком.