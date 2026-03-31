Німеччина розглядає шляхи повернення сирійських біженців додому

Берлін і Дамаск домовилися спільно працювати над тим, щоб мотивувати сирійців повертатися додому (Фото: REUTERS/Lisi Niesner)

Німеччина зацікавлена в тому, щоб сирійські біженці поверталися на батьківщину. Це питання стало однією з головних тем зустрічі канцлера ФРН Фрідріха Мерца з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа.

Про це повідомляє Reuters.



Візит сирійського лідера до Берліна супроводжувався посиленими заходами безпеки: урядовий квартал навколо канцелярії був значною мірою перекритий. Тимчасового президента Сирії прийняли не лише канцлер Мерц, а й президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

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Водночас сам візит викликав неоднозначну реакцію. Найтиражніший німецький таблоїд Bild назвав його «найбільш суперечливим державним візитом року» і повідомив, що аль-Шараа зупинився у п’ятизірковому готелі в Берліні. За даними видання, під час прибуття до готелю його зустрічали прихильники з вигуками Аллаху Акбар.

Ахмеда аль-Шараа звинувачують у серйозних порушеннях прав людини ще з часів до повалення Башара Асада, а в окремих випадках — і після цього.

43-річний аль-Шараа раніше очолював угруповання Фронт ан-Нусра, яке свого часу було пов’язане з терористичною мережею Аль-Каїда. Попри це, представники німецького уряду останніми днями наголошують, що нинішній тимчасовий президент Сирії є ключовим партнером у сирійському питанні.

Відтак Берлін і Дамаск домовилися спільно працювати над тим, щоб мотивувати сирійців повертатися додому. Під час спільної пресконференції Мерц заявив, що сирійці мають відігравати важливу роль у відбудові своєї країни. За його словами, для цього буде створено «спільну робочу групу», а німецька делегація вже за кілька днів вирушить до Сирії.

Окремо канцлер здивував журналістів заявою, що хотів би, аби протягом найближчих трьох років до Сирії повернулися 80% сирійців, які нині перебувають у Німеччині.

Мерц також зазначив, що більш ніж через рік після падіння режиму Асада і завершення громадянської війни ситуація в Сирії «суттєво покращилася». За його словами, усі, хто більше не має права залишатися в Німеччині, повинні повернутися до Сирії. Передусім це стосується тих, хто, як він висловився, «зловживає нашою гостинністю» і не дотримується німецьких законів.