Трамп заявив, що очікує на візит Сі Цзіньпіна до США наприкінці вересня

Президент США Дональд Трамп заявив, що візит голови КНР Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів може відбутися 24 вересня.

Як повідомляє Bloomgerg, про це Трамп заявив під час заходу, присвяченого будівництву бального залу в Білому домі, назвавши можливий візит лідера Китаю однією з причин зведення нової споруди.

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«Наприклад, президент Сі приїде сюди — я вважаю, ближче до кінця вересня, 24-го числа. Нам потрібен великий бальний зал, щоб ми могли розмістити тисячі людей, які захочуть його побачити. Усі хочуть його побачити», — зазначив він.

Як зазначає агенція, імовірний візит Сі Цзіньпіна збігатиметься в часі з проведенням Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Трамп, який має виступити з промовою перед Генасамблеєю 22 вересня, зазвичай проводить у Нью-Йорку кілька днів, щоб зустрітися з іншими світовими лідерами. Сі брав участь у засіданні Генеральної Асамблеї лише один раз із моменту вступу на посаду у 2012 році.

Хоча Трамп і раніше заявляв, що розраховує прийняти Сі у вересні, він ще не назвав потенційну дату візиту.

20 червня Трамп заявив, що у 2026 році планує відвідати Туреччину та знову здійснити офіційний візит до Китаю.

Тоді Трамп також повідомив, що голова КНР Сі Цзіньпін відвідає Сполучені Штати у вересні.

«Президент Сі Цзіньпін приїде сюди у вересні, але ми повернемося до Китаю на велику конференцію», — додав він.

Візит Трампа до Китаю та зустріч із Сі Цзіньпіном — що відомо

13 травня Трамп прибув до Пекіна для проведення дводенних переговорів високого рівня з Сі Цзіньпіном.

Разом із президентом США прибули члени його команди з нацбезпеки та економіки, зокрема державний секретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, торговий представник Джеймісон Грір і міністр фінансів Скотт Бессент.

Також у поїздці взяли участь понад 10 відомих бізнес-лідерів, зокрема Тім Кук з Apple, Ілон Маск з Tesla, Келлі Ортберг з Boeing, Діна Пауелл Маккормік з Meta, керівники Blackrock, Blackstone, Cargill, Citi, Coherent, GE Aerospace, Goldman Sachs, Illumina, Mastercard, Micron, Qualcomm і Visa.

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14 травня Трамп і Сі Цзіньпін зустрілися в Пекіні і провели двосторонні переговори в будівлі китайського парламенту.

Зустріч відбулася за закритими дверима. Однак китайське інформагентство Сіньхуа повідомило, що Сі Цзіньпін попередив Трампа про можливий конфлікт, якщо питання про Тайвань буде вирішено «неправильно».

15 травня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї повідомив, що Сі Цзіньпін восени планує відвідати США на запрошення Дональда Трампа. За словами голови МЗС КНР, це буде візит у відповідь після переговорів, які в Пекіні назвали «історичними».