Анна Пауліна Луна з російськими депутатами, що приїхали в США 26 березня (Фото: Rep. Anna Paulina Luna via X)

Посолка України в США Ольга Стефанішина в інтерв'ю Radio NVрозповіла, що у Сполучених Штатах максимально засудили візит підсанкційних російських парламентарів.

«Перше. Максимально негативна реакція — і медіа, і політична — взагалі на те, що вони можуть бути присутні у Вашингтоні і мати зустрічі. Друге. Ці зустрічі відбувалися за межами офіційних приміщень Конгресу, відповідно, в одному з аналітичних центрів, скажімо так, на явочній квартирі чи щось типу такого. І дуже була велика критика», — заявила Стефанішина в ефірі Radio NV, коментуючи візит російських депутатів у Вашингтон.

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Вона наголосила, що санкції проти них не зняті.

«Вони санкціоновані через те, що вони легалізували агресію, легалізували злочини, легалізували окупацію території іноземної держави, фінансування армії, тобто вони є співучасниками злочинів, в тому числі злочинів, пов’язаних з викраденням українських дітей і їхньою індоктринацією всередину російського суспільства. Відповідно, рішення про такі зустрічі ухвалюється з цим розумінням. І ми звернули увагу, що ті представники Конгресу, з якими були зустрічі, це були представники з обох партій, відомі своєю, скажімо так, риторикою», — зазначила посолка.

За словами Стефанішиної, Росія вважає цей візит успіхом, і применшувати його значення не варто, хоча «тут максимально негативно була сприйнята ця активність» і доступу до офіційних приміщень та офіційних зустрічей російські депутати не мали.

«Спочатку зміг приїжджати [спеціальний посланець російського диктатора Путіна] Кирило Дмитрієв, потім він зміг серфити в Маямі. Потім змогла приїхати делегація Держдуми, вони зараз збираються з американською делегацією їхати до Росії. Тому, звичайно, є максимальне засудження і негативне сприйняття, але применшувати значення цих ініціатив теж не варто, до них варто відноситись серйозно», — заявила посолка.

Вона розповіла, що заяви про візит російських депутатів зробили всі українські організації, конгресмени, сенатори та Український кокус у Конгресі.

«Так само ми звернули увагу, що не було жодних офіційних або позитивних коментарів від Державного департаменту. Держдеп не залучався, наскільки нам зрозуміло, до легалізації їхнього перебування на території Сполучених Штатів, наскільки нам відомо», — додала Стефанішина.

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Перший візит російських депутатів в США після початку повномасштабної війни Росії проти України

26 березня стало відомо, що делегація депутатів Державної Думи РФ на запрошення конгресвумен від Республіканської партії Анни Пауліни Луни вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прибула до США.

Делегацію мав очолити голова комітету Держдуми РФ Леонід Слуцький, але він не зміг отримати візу через численні звинувачення у сексуальних домаганнях. До складу делегації увійшли:

В’ячеслав Ніконов ( онук соратника Сталіна В’ячеслава Молотова);

онук соратника Сталіна В’ячеслава Молотова); Світлана Журова ( колишня олімпійська чемпіонка);

колишня олімпійська чемпіонка); Олександр Чернишов ( член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ).

Усі вони перебувають під санкціями США за підтримку окупації Криму та участь у війні проти України. Попри персональні санкції та заборону на в'їзд, Державний департамент США дозволив їм відвідати країну, писало видання NYT.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що перед відльотом російського представницького складу очільник Кремля Володимир Путін провів для них особистий брифінг. У Москві сподіваються, що ці «обережні кроки» сприятимуть відновленню двосторонніх зв’язків.

Луна опублікувала спільні фотографії членів Конгресу і чотирьох депутатів Держдуми Росії.

«Сьогодні, вперше за чверть століття, п’ять членів Конгресу зустрілися з п’ятьма депутатами російської Думи, щоб обговорити мирні та двосторонні відносини. Як представники двох найбільших ядерних держав світу ми зобов’язані нашим громадянам вести відкритий діалог, обмін ідеями та мати відкриті лінії комунікації», — написала Луна.

Водночас інші представники Конгресу, які підтримують Україну, розкритикували рішення дозволити російській делегації прибути до США й організувати зустріч.

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Член Палати представників від Демократичної партії Майк Квіглі написав, що цей візит означає «масштабну загрозу безпеці для Конгресу і самої демократії».

До критики долучилися й депутати від Республіканської партії. Так, член Палати представників Джо Вілсон порівняв зустріч із російською делегацією з «візитом Третього рейху».

«Як ворогів американського способу життя і винуватців огидних масових убивств представників військового злочинного режиму Путіна не можна приймати жодним чином», — заявив Вілсон.

Конгресмен-демократ Джеймі Раскін назвав російського диктатора Володимира Путіна «наставником і добрим другом» президента Дональда Трампа, він також звинуватив Луну у проведенні «приватного туру Капітолієм для прихильників Путіна».

«Можливо, вона навчилася від своїх російських товаришів, як бути слухняною авторитарному президенту», — сказав Раскін.

Сенаторка-демократка Джин Шахін наголосила, що підсанкційні російські чиновники не прибули до США «просто так» — їм видали візи заздалегідь.