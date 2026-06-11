Прем'єр-міністр Сінгапуру вперше з початку повномасштабного вторгнення їде до Росії

Прем’єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг наступного тижня відвідає російську Казань. Це стане першим візитом такого рівня між сторонами після того, як Сінгапур запровадив санкції проти Москви через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це пише South China Morning Post з посиланням на джерела.

Вонг візьме участь у ювілейному саміті Росія — АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії), який відбудеться з 17 по 19 червня. Він присвячений 35-й річниці діалогових відносин між Москвою та державами Південно-Східної Азії.

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Джерела видання не підтвердили, чи зустрінеться Вонг з російським диктатором Володимиром Путіним, але Путін прийматиме саміт.

Дипломатичні відносини між двома країнами погіршилися з того часу, як Сінгапур рішуче засудив вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, неодноразово виступаючи в парламенті та ООН, і був єдиним членом Асоціації держав Південно-Східної Азії, який запровадив санкції проти Москви.

Тоді міністр закордонних справ Сінгапуру Вівіан Балакрішнан заявив парламенту, що це питання є екзистенційним для такої маленької країни, як Сінгапур, і сказав, що вторгнення Росії в Україну є явним і грубим порушенням міжнародних норм і абсолютно неприйнятним прецедентом.

У відповідь Росія внесла Сінгапур до чорного списку, додавши його до свого списку «недружніх країн» у березні 2022 року.

Малаккська протока біля Сінгапуру важливіша за Ормуз — що відомо

Доки увага всього світу прикута до заблокованої Ормузької протоки, міжнародні аналітики звертають увагу на ще одний вузький шлях, що є ключовим для світової торгівлі - це Малаккська протока, довкола якої поступово зростає геополітична напруга. Малаккська протока є найкоротшим морським шляхом, що з'єднує Індійський океан з Південнокитайським морем і Тихим океаном. Це робить її основним коридором для торгівлі між Східною Азією та Заходом. Через неї проходить близько чверті світової морської торгівлі та, за різними оцінками, до 35−40% морських перевезень нафти (для поірівняння, через Ормузьку протоку транспортують 20% нафти морем).

Інфографіка: NV

Протока простягається приблизно на 900 км поміж Індонезією з одного боку та Малайзією, Сінгапуром і частково Таїландом — з іншого. У найвужчому місці поблизу Сінгапуру її ширина становить менше 3 км. Водночас Сінгапур, розташований на південному вході до протоки, є другим за завантаженістю контейнерним портом у світі, через який проходить понад 40 млн контейнерів.