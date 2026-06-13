Туск закликав Навроцького «не дати затягнути себе в клітку» під час візиту до Штатів

Президент Польщі Кароль Навроцький у неділю, 14 червня, вирушить із робочим візитом до Вашингтона на запрошення американського лідера Дональда Трампа.

Зокрема, він візьме участь у гала-вечорі змішаних єдиноборств, який організовують у Білому домі до 250-річчя створення США та дня народження Трампа. Коментуючи майбутню поїздку президента, польський прем'єр-міністр Дональд Туск у суботу, 13 червня, звернувся до нього із закликом, пише RMF24.

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«Ми знаємо, що він любить бокс, але краще не ризикувати. Відомо, чим деякі бої закінчуються, тому сподіваюся, що він не дозволить переконати себе на таку конфронтацію», — зазначив глава уряду, закликавши президента «не дати затягнути себе в клітку».

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Водночас Туск наголосив, що головна мета візиту — це безпека країни. За його словами, вже у вівторок зранку комітет Ради міністрів з питань національної безпеки «працюватиме над підготовкою місць, інфраструктури, логістики та грошей під кутом присутності американських військ у Польщі».

«Ми дуже хочемо, щоб Польща була конкретно, точно підготовлена до заяви, яку ми почули від президента Трампа. Розраховую, що президент Навроцький знайде можливість нагадати президенту Трампу про його обіцянку», — додав прем'єр-міністр.

Офіційні переговори також підтвердили в оточенні глави держави. Керівник президентського Бюро міжнародної політики Марцин Пшидач зазначив, що у Вашингтоні Навроцький говоритиме з Трампом безпосередньо «про принципові речі, які стосуються польської безпеки, двосторонніх відносин та енергетично-економічної співпраці».

Відносини Польща — США: що відомо

Президент США Дональд Трамп 21 травня 2026 року оголосив, що Сполучені Штати відправлять до Польщі додатковий контингент у складі 5 тисяч військовослужбовців, наголосивши, що це рішення ухвалено через його тісні відносини з Каролем Навроцьким.

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Цій заяві передував публічний скандал: 14 травня видання Politico повідомило, що глава Пентагону Піт Гегсет в останній момент скасував планове переміщення 4 тисяч американських військових до Польщі, що стало несподіванкою для європейських союзників. Згодом з’ясувалося, що Варшаву попереджали про це рішення заздалегідь, проте польська сторона вчасно не отримала повідомлення.

12 червня 2026 року Польща прийняла на озброєння перші три винищувачі п’ятого покоління F-35 Lightning II із великої партії літаків, яку вона раніше законтрактувала у американських виробників.