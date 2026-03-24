На запрошення Кім Чен Ина. Лукашенко у березні вперше відвідає КНДР

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 25−26 березня відвідає Північну Корею. Про це повідомили на сайті президента Республіки Білорусь.

Візит Лукашенка без жодних інших подробиць підтвердило і Центральне телеграфне агентство Кореї. Для Лукашенка це буде перша поїздка до Пхеньяну. Раніше він зустрічався з Кім Чен Ином у вересні 2025 року на території Китаю.

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У березні візит Лукашенка відбудеться на запрошення диктатора КНДР Кім Чен Ина.

Під час наради 17 січня 2025 року щодо планів торгівлі на зовнішніх ринках Лукашенко заявив, що має «чотири-п'ять запрошень від східних країн із пропозицією зустрітися на найвищому рівні та обговорити питання співпраці». Зокрема, він вказав Пакистан, Індонезію, Північну Корею та інших.

Сестра Кім Чен Ина Кім Йо Чжон, яка також є заступницею директора департаменту ЦК Трудової партії Кореї, спростувала заяву білоруського диктатора.

Кім Йо Чжон заявила, що про таке запрошення не знає.

«Я добре знаю, що білоруська сторона принаймні два роки тому сподівалася на контакт із КНДР на найвищому рівні. Але якщо я правильно розумію контекст повідомлення, то воно, здається, не відображає належним чином бажання Білорусі. […] Такого [запрошення], принаймні, наскільки мені відомо, немає», — наводить її слова KCNA.