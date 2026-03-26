Кім Чен Ин заявив про «солідарність і повну підтримку» Білорусі під час візиту Лукашенка до КНДР

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин під час зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у КНДР заявив про «солідарність та повну підтримку».

Про це повідомляє білоруське пропагандистське агентство БЕЛТА.

Кім Чен Ин стверджує, що відносини Білорусі та Північної Кореї «мають давні традиції та історію». Він сказав, що обидві країни дотримуються схожої позиції з «багатьох питань» міжнародного порядку денного.

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Північнокорейський диктатор висловив «солідарність і повну підтримку» Білорусі, яка, за його словами, «прагне проводити самостійну політику, досягти миру та розвитку».

Кім Чен Ин також заявив, що КНДР виступає проти «неправомірного тиску на Білорусь з боку Заходу».

Він також вигадав, що уряд і народ Білорусі «досягають значних успіхів у справі захисту суверенних прав та інтересів, а також у сфері безпеки».

Лукашенко прибув до КНДР 25 березня на запрошення Кім Чен Ина. Це його перший візит до Пхеньяну. Раніше він зустрічався з Кім Чен Ином у вересні 2025 року на території Китаю.

Під час наради 17 січня 2025 року щодо планів торгівлі на зовнішніх ринках Лукашенко заявив, що має «чотири-п'ять запрошень від східних країн із пропозицією зустрітися на найвищому рівні та обговорити питання співпраці». Зокрема, він вказав Пакистан, Індонезію, Північну Корею та інших.

Сестра Кім Чен Ина Кім Йо Чжон, яка також є заступницею директора департаменту ЦК Трудової партії Кореї, спростувала заяву білоруського диктатора.