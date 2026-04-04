Американські сенатори вимагають від адміністрації Трампа пояснити, чому в США впустили групу підсанкційних російських депутатів

Анна Пауліна Луна з російськими депутатами, що приїхали в США 26 березня (Фото: https://x.com/RepLuna)

Два сенатори з різних партій хочуть з’ясувати, чому російські депутати, щодо яких діють санкції , були у Вашингтоні, отримали доступ до Капітолія, а також зустрічалися з представниками адміністрації в той час, як в Україні та Ірані тривають війни.

Про це повідомляє Fox News.

Голова сенатського комітету зі збройних сил республіканець Роджер Вікер та демократка, високопоставлена членкиня сенатського комітету з міжнародних відносин Джин Шахін висловили занепокоєння з приводу дотримання контррозвідувальних норм у зв’язку з нещодавнім візитом членів Держдуми РФ, які перебувають під санкціями за «поведінку, яка вважається шкідливою для національної безпеки США».

Реклама

«Делегація прибула на територію США з однією метою: просування стратегічних цілей Кремля, у тому числі збирання додаткової корисної розвідувальної інформації», — написали законодавці у листі до державного секретаря Марка Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента.

У зверненні сказано, що росіяни «приїхали не для того, щоб вести діалог».

Законодавці заявили, що серед депутатів Держдуми «є підлеглі Кремля, які вчинили безліч кібератак та атак з використанням програм-здирників проти американців, а також сприяли скоєнню воєнних злочинів проти українського цивільного населення».

Кілька членів російської Думи відвідали Вашингтон наприкінці минулого місяця. Поїздка була організована депутаткою Палати представників Анною Пауліною Луною, республіканкою від Флориди. До неї приєдналися конгресмени Елі Крейн, республіканець від Аризони, Деррік Ван Орден, республіканець від Вісконсіна, Енді Оглз, республіканець від Теннессі, та Вісенте Гонсалес, демократ від Техасу.

Луна провела для росіян екскурсію Капітолієм і позувала з ними для фотографій біля Інституту миру США.

Вікер та Шахін зазначили, що члени Думи були «далеко не невинними учасниками культурного обміну».

«Серед них був В’ячеслав Ніконов, який у 2023 році називав Сполучені Штати та Організацію Північноатлантичного договору „четвертим рейхом“ на російському телебаченні. Михайло Делягін виступав за знищення енергетичного сектору України. Борис Чернишов колись заявив, що російські удари по Україні були „виразом нашої ненависті“», — написали вони.

Вікер та Шахін вимагають, щоб Рубіо та Бессент пояснили, чому санкції проти цих російських політиків були скасовані, які зустрічі делегація мала з представниками адміністрації Дональда Трампа, які контррозвідувальні заходи вживалися щодо росіян тощо.

Реклама:

Законодавці наголосили, що візит делегації Кремля відбувся «в той час, коли наміри Росії однозначно зрозумілі». Зокрема, європейські розвідувальні служби повідомляли, що Росія має намір атакувати країни-члени НАТО в найближчі роки.

«У численних публічних повідомленнях згадувалася підтримка Росією атак Ірану на американських військовослужбовців на Близькому Сході», — написали вони.

«Путін чітко дав зрозуміти, що мир в Україні — це міраж. Його єдина амбіція щодо України — стерти її існування», — також ідеться у зверненні.

Перший візит російських депутатів в США після початку повномасштабної війни Росії проти України

26 березня стало відомо, що делегація депутатів Державної Думи РФ на запрошення конгресвумен від Республіканської партії Анни Пауліни Луни вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прибула до США.

Делегацію мав очолити голова комітету Держдуми РФ Леонід Слуцький, але він не зміг отримати візу через численні звинувачення у сексуальних домаганнях. До складу делегації увійшли:

В’ячеслав Ніконов ( онук соратника Сталіна В’ячеслава Молотова);

онук соратника Сталіна В’ячеслава Молотова); Світлана Журова ( олімпійська чемпіонка);

олімпійська чемпіонка); Олександр Чернишов ( член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ).

Усі вони перебувають під санкціями США за підтримку окупації Криму та участь у війні проти України. Попри персональні санкції та заборону на в'їзд, Державний департамент США дозволив їм відвідати країну, писало видання NYT.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що перед відльотом російського представницького складу очільник Кремля Володимир Путін провів для них особистий брифінг. У Москві сподіваються, що ці «обережні кроки» сприятимуть відновленню двосторонніх зв’язків.

Реклама:

Луна опублікувала спільні фотографії членів Конгресу і чотирьох депутатів Держдуми Росії.

«Сьогодні, вперше за чверть століття, п’ять членів Конгресу зустрілися з п’ятьма депутатами російської Думи, щоб обговорити мирні та двосторонні відносини. Як представники двох найбільших ядерних держав світу ми зобов’язані нашим громадянам вести відкритий діалог, обмін ідеями та мати відкриті лінії комунікації», — написала Луна.

Водночас інші представники Конгресу, які підтримують Україну, розкритикували рішення дозволити російській делегації прибути до США й організувати зустріч.

Член Палати представників від Демократичної партії Майк Квіглі написав, що цей візит означає «масштабну загрозу безпеці для Конгресу і самої демократії».

До критики долучилися й депутати від Республіканської партії. Так, член Палати представників Джо Вілсон порівняв зустріч із російською делегацією з «візитом Третього рейху».

«Як ворогів американського способу життя і винуватців огидних масових убивств представників військового злочинного режиму Путіна не можна приймати жодним чином», — заявив Вілсон.

Конгресмен-демократ Джеймі Раскін назвав російського диктатора Володимира Путіна «наставником і добрим другом» президента Дональда Трампа, він також звинуватив Луну у проведенні «приватного туру Капітолієм для прихильників Путіна».

«Можливо, вона навчилася від своїх російських товаришів, як бути слухняною авторитарному президенту», — сказав Раскін.