Зеленський заявив про нові переговори Умєрова з Віткоффом та Кушнером: їх все ще чекають з візитом в Україну

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на візит представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які раніше висловлювали намір приїхати до Києва для ознайомлення з ситуацією на місці.

Про це він сказав у четвер, 2 липня, у коментарі журналістам на місці російського удару по житловому будинку в Дарницькому районі Києва, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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За його словами, напередодні відбулися контакти між секретарем РНБО Рустемом Умєровим і Джаредом Кушнером.

«Вчора відбулася розмова між, як мені здається, Умєровим і Кушнером, і позавчора також. Вони ще кілька тижнів або місяців тому сказали, що приїдуть до України. Їм треба приїхати, щоб подивитися, зрозуміти, пояснити президенту [Дональду Трампу]», — сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що після такого візиту американська сторона могла б донести до Росії необхідність якнайшвидшого початку переговорів щодо припинення війни.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна вже тривалий час очікує на цю поїздку, зауваживши, що нині увага США частково зосереджена на ситуації на Близькому Сході.

«Ми вдячні за їхню позицію, що вони хочуть допомогти. Але нам потрібно більше, ніж просто слова», — підсумував глава держави.

1 червня керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомляв, що Україна очікує на візит американської делегації до Києва найближчим часом.

Володимир Зеленський припускав, що поїздка Віткоффа і Кушнера може відбутися на межі весни та літа, а в ОП неодноразово підтверджували чинність запрошення.