ЄС розглядає пом’якшену заборону на видачу віз російським військовим через тиск з боку двох країн

Оновлена версія санкцій стосуватиметься лише короткострокових віз і тих, хто безпосередньо воював в Україні (Фото: REUTERS/Borut Zivulovic)

Євросоюз обговорює звужений варіант пропозиції заборонити видачу віз російським військовим та ветеранам після заперечень з боку Франції та Італії.

Про це повідомляє Euronews.

Звужена версія обмежує заходи лише короткостроковими візами та стосується тих, хто безпосередньо брав участь у бойових діях в Україні. Заборона стане частиною 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну.

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Останніми тижнями Франція та Італія заперечували проти повної заборони для росіян, наполягаючи, що це питання має регулюватися візовою політикою, а не санкціями, і попереджаючи про практичні складнощі для країн, які обробляють велику кількість заявок на візи від росіян.

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Щоб врахувати ці занепокоєння, Ірландія, яка головує в Раді ЄС, запропонувала обмежити політику лише короткостроковими візами.

Кого стосуватиметься заборона

Сферу дії заборони також звузили, вона поширюватиметься на осіб, які служать або служили у збройних силах Росії чи в нерегулярних формуваннях, підконтрольних Москві або таких, що діють у її інтересах. Заборона застосовуватиметься лише до тих, хто безпосередньо брав участь у бойових діях в Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Початкова пропозиція була значно ширшою й охоплювала будь-яку роль у збройних силах, включно з адміністративною чи логістичною. Переглянутий варіант більше не передбачає автоматичної презумпції участі заявника у війні — тепер це потрібно довести.

Винятки та практичні складнощі

Перелік винятків також розширили. За початковою пропозицією виняток діяв лише для тих, хто міг довести, що є дисидентом або дезертиром з російської армії. Нова версія додатково дозволяє в'їзд або транзит із гуманітарних причин, з міркувань національного інтересу чи міжнародних зобов’язань. У таких випадках віза діятиме лише в межах країни, яка її видала, подорож до інших держав-членів ЄС потребуватиме окремої згоди.

Франція та Італія раніше ставили під сумнів практичність заходу, зважаючи на те, що в Росії діє обов’язковий призов для всіх чоловіків віком 18−30 років, які мають відслужити рік у збройних силах.

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Париж і Рим продовжують порушувати питання про те, чи нестимуть консульські служби відповідальність за порушення заборони на в'їзд, узявши на себе тягар доведення і ризик судових позовів.

Офіційної оцінки кількості осіб, на яких поширюватиметься заборона, немає. Водночас представники ЄС захищають цей крок з міркувань безпеки, порівнюючи російських комбатантів з колишніми бойовиками Ісламської держави та балканськими воєнними злочинцями.

У березні вісім країн — членів ЄС, зокрема країни Балтії, Польща, Німеччина, Фінляндія, Румунія та Швеція, — звернулися до керівництва ЄС із закликом запровадити заборону на в'їзд до Шенгенської зони чинним та колишнім російським військовослужбовцям-комбатантам.