«Це просто бізнес». Африканські військовополонені кажуть, що свідомо воювали за РФ і хочуть повернутися туди

Африканські військовополонені, які воювали на боці РФ і потрапили в полон в Україні, кажуть, що добровільно підписали контракти з російською армією заради заробітку та хочуть повернутися не додому, а до Росії.

Про це пише Politico.

Водночас Україна намагається переконати країни Африки, що Росія використовує їхніх громадян як «гарматне м’ясо» у війні.

Військовополонений із Демократичної Республіки Конго, який потрапив у полон, воюючи на боці Росії в Україні, каже, що його майбутнє пов’язане з Росією. Він сподівається потрапити до списків на обмін полоненими, щоб повернутися саме до Росії.

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«У мене є родина в Росії. Чому я маю хотіти повертатися до Конго? Україна просто думає, що ми знову повернемося на війну» — сказав військовополонений з позивним Аватар.

В Україні вважають, що випадки на кшталт Аватара є свідченням того, що Москва вербує громадян африканських країн для війни, використовуючи їх як гарматне м’ясо. Саме цей меседж Київ намагається донести до африканських держав.

«[Росіяни] брешуть про цю війну — ми говоримо правду. Вони хочуть, щоб кров цієї війни була більш африканською і менш російською. Ми закликаємо африканців не дозволяти Росії використовувати їх як гарматне м’ясо», — сказав посол України в Південно-Африканській Республіці Олександр Щерба.

Журналісти поспілкувалися з військовополоненими в одному з місць утримання в Україні і кілька африканських бійців відкинули твердження Києва про те, що їх обманом змусили воювати. Вони заявили, що свідомо підписали контракти з російською армією й хочуть бути обміняними саме до Росії, а не репатрійованими до Африки.

«Дехто з нас перебуває тут уже два роки або навіть більше. Україна називає нас громадянами африканських країн, і ми думаємо, що це тому, що вона не хоче відпускати нас назад до Росії. А ми всі хочемо повернутися», — сказав військовополонений з Єгипту з позивним Каїр.

Випадки таких полонених стали частиною ширшого протистояння між Росією та Україною за вплив на африканському континенті, де Москва має давні дипломатичні зв’язки, розгалуженішу мережу посольств і використовує спадщину СРСР.

За даними України, від початку повномасштабного вторгнення Росія завербувала майже 3 тисячі громадян із 36 африканських країн, нерідко заманюючи їх неправдивими обіцянками роботи. Водночас інтерв'ю з військовополоненими показали, наскільки складно довести цю тезу: кілька чоловіків, які нині перебувають в українському полоні, наполягають, що добре знали, на що погоджувалися.

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«Неправда, що африканців обманом заманили до російської армії. Коли підписуєш контракт, тобі розповідають, у чому полягає робота. Це просто робота», — сказав Аватар.

На прохання військовополонених Politico не розкриває їхніх імен і називає лише за позивними, адже Женевські конвенції не рекомендують оприлюднювати інформацію, яка може привернути до них увагу громадськості.

В Африці історії цих полонених стали частиною дискусії про те, чи Росія вербує добровольців за вигідними контрактами, чи заманює вразливих людей фальшивими обіцянками роботи. Багато з них загинули, а сотні нині перебувають в українському полоні.

У лютому під час виступу в парламенті Кенії лідер парламентської більшості Ентоні Кімані Ічунґва заявив, що російські агенти завербували понад тисячу громадян Кенії.

«Розслідування встановили існування організованої транснаціональної мережі торгівлі людьми, яка під фальшивими приводами вербує громадян Кенії та відправляє їх до зон активних бойових дій у Росії», — сказав він.

Однак коли журналісти запитали військовополонених, чому вони вирішили вступити до російської армії, відповідь була одна: гроші.

«Це просто бізнес», — сказав Аватар.

Росія пропонує африканським новобранцям одноразову виплату за підписання контракту в розмірі близько 13 тисяч доларів, а також щомісячну зарплату не менше ніж 2 тисячі доларів — дуже велика сума для більшості країн Африки на південь від Сахари.

Вербування іноземців — лише один із напрямів ширшої боротьби Києва проти російського впливу в Африці. Раніше Україна мала лише 10 посольств на континенті. Зараз їх уже 18. Водночас Росія також розширює свою дипломатичну присутність і нині має 49 посольств.

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Як пише Politico, до російського вторгнення у 2022 році Україна не приділяла пріоритетної уваги відносинам з Африкою.

«Потім почалося повномасштабне вторгнення, і раптом усі зрозуміли, що цей величезний континент, орієнтований на майбутнє, значною мірою не розуміє української історії, бо просто її не чув. І що в багатьох випадках Африка була своєрідним полігоном для російської пропаганди», — сказав Щерба.

Поки що в цій боротьбі Україна втрачає позиції. У 2022 році єдиною африканською країною, яка проголосувала проти резолюції Генеральної Асамблеї ООН із засудженням російського вторгнення, була Еритрея. Цього року вже шість африканських держав виступили проти підтриманої Україною резолюції із засудженням російської агресії.

«Росія формує образ України як неонацистської держави, якою керують расисти та прихильники апартеїду. Москва поширює ці наративи через свої пропагандистські медіа, університети та лояльні до неї організації», — сказав представник Служби зовнішньої розвідки України.