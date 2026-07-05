Китай і Росія проведуть спільні військові навчання в Жовтому морі та Тихому океані

У липні Китай і Росія проведуть спільні військово-морські навчання в Жовтому морі, а після цього розпочнуть спільне морське патрулювання в Тихому океані.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву Міністерства національної оборони Китаю.

У пресслужбі зазначили, що маневри відбудуться в акваторії та повітряному просторі поблизу міста Ціндао.

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Після завершення навчань збройні сили обох країн здійснюватимуть спільне морське патрулювання в Тихому океані.

У матеріалі йдеться про те, що навчання Морська взаємодія — 2026 є частиною щорічного плану співпраці між збройними силами двох країн.

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У китайському міністерстві заявили, що ці заходи спрямовані на «реагування на виклики у сфері безпеки та сприяння підтримці регіонального миру й стабільності».

Водночас у відомстві не надали інформації щодо точних термінів проведення навчань, а також щодо кількості залучених збройних сил і техніки.

Раніше, у травні 2026 року, агентство Reuters повідомляло, що наприкінці 2025 року близько 200 російських військовослужбовців таємно пройшли підготовку на території Китаю, а частина з них згодом повернулася на війну проти України.

За словами джерел, ці навчання були передбачені двосторонньою угодою між РФ і КНР, підписаною в Пекіні 2 липня 2025 року російським генерал-майором Рустамом Хусаїновим і китайським старшим полковником Сунь Даюнем.

У документі зазначалося, що російські військові проходитимуть підготовку на базах у Пекіні та Нанкіні, а китайські військові водночас проходитимуть навчання в РФ. Росіян готували в таких галузях, як безпілотні літальні апарати, радіоелектронна боротьба, армійська авіація та бронетанкова піхота. Угодою заборонялося будь-яке висвітлення цих візитів у ЗМІ та інформування третіх сторін.

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У п’ятницю, 3 липня, не вдалося отримати коментар від посольства Китаю. Однак раніше Пекін називав звинувачення безпідставними.

15 червня 2026 року верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що Брюссель підтвердив через власні канали, що військові навчання дійсно відбулися, і наразі оцінює їхні наслідки.