Уперше з 2013 року в Середземному морі не залишилося жодного бойового корабля Росії — OSINT-аналітики

У Середземному морі наразі немає жодного бойового корабля Росії — уперше відтоді, як вона 2013 року почала підтримувати там безперервну морську присутність.

Про це повідомляє OSINT-проєкт Russian Forces Spotter.

За даними аналітиків, однією з головних причин розриву цієї безперервності є закриття Туреччиною Босфору й Дарданелл для військових кораблів — обмеження діє від початку повномасштабного вторгнення в Україну і фактично унеможливило для Чорноморського флоту РФ ротацію особового складу та суден у Середземному морі.

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Експерти також вважають, що військово-морський об'єкт Росії в сирійському порту Тартус поступово втрачає стратегічне значення, перетворюючись із повноцінної бази на обмежений логістичний вузол.

За словами аналітика компанії Starboard Maritime Intelligence Марка Дугласа, якого цитує російське видання The Insider, військово-морські планувальники РФ наразі стикаються з величезними логістичними труднощами: кораблям, що прямують до Середземного моря, доводиться робити складний перехід із Північної Європи і повертатися тим самим маршрутом.

Дуглас також зазначив, що укладення життєво важливих угод про заходження в порти та постачання стало дипломатичною перешкодою — Росії доводиться постійно вести переговори з іноземними урядами про морську логістичну підтримку, що стає дедалі складнішим завданням у нинішній політичній обстановці.

Крім того, за його словами, на ситуацію вплинуло перенаправлення частини флоту після нещодавніх атак на російські військові кораблі в Санкт-Петербурзі — планувальники спрямували частину активного флоту супроводжувати торговельні судна біля берегів Великої Британії, де періодично лунали попереджувальні постріли по цивільних суднах.

«Усі ці обставини в сукупності знижують здатність Росії підтримувати постійну присутність у Середземному морі», — зауважив Дуглас, додавши, що нинішня повна відсутність російських військових кораблів в акваторії, «найімовірніше, має тимчасовий характер».