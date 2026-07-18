Уперше з 2013 року в Середземному морі не залишилося жодного бойового корабля Росії — OSINT-аналітики

18 липня, 14:12
Закриття Босфору й Дарданелл Туреччиною ускладнює ротацію Чорноморського флоту РФ (Фото: REUTERS/Umit Bektas/File Photo)

Закриття Босфору й Дарданелл Туреччиною ускладнює ротацію Чорноморського флоту РФ (Фото: REUTERS/Umit Bektas/File Photo)

У Середземному морі наразі немає жодного бойового корабля Росії — уперше відтоді, як вона 2013 року почала підтримувати там безперервну морську присутність.

Про це повідомляє OSINT-проєкт Russian Forces Spotter.

За даними аналітиків, однією з головних причин розриву цієї безперервності є закриття Туреччиною Босфору й Дарданелл для військових кораблів — обмеження діє від початку повномасштабного вторгнення в Україну і фактично унеможливило для Чорноморського флоту РФ ротацію особового складу та суден у Середземному морі.

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Експерти також вважають, що військово-морський об'єкт Росії в сирійському порту Тартус поступово втрачає стратегічне значення, перетворюючись із повноцінної бази на обмежений логістичний вузол.

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За словами аналітика компанії Starboard Maritime Intelligence Марка Дугласа, якого цитує російське видання The Insider, військово-морські планувальники РФ наразі стикаються з величезними логістичними труднощами: кораблям, що прямують до Середземного моря, доводиться робити складний перехід із Північної Європи і повертатися тим самим маршрутом.

Дуглас також зазначив, що укладення життєво важливих угод про заходження в порти та постачання стало дипломатичною перешкодою — Росії доводиться постійно вести переговори з іноземними урядами про морську логістичну підтримку, що стає дедалі складнішим завданням у нинішній політичній обстановці.

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Крім того, за його словами, на ситуацію вплинуло перенаправлення частини флоту після нещодавніх атак на російські військові кораблі в Санкт-Петербурзі — планувальники спрямували частину активного флоту супроводжувати торговельні судна біля берегів Великої Британії, де періодично лунали попереджувальні постріли по цивільних суднах.

«Усі ці обставини в сукупності знижують здатність Росії підтримувати постійну присутність у Середземному морі», — зауважив Дуглас, додавши, що нинішня повна відсутність російських військових кораблів в акваторії, «найімовірніше, має тимчасовий характер».

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   Росія Флот Середземне море

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