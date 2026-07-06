США вивели більшу частину своїх військових з Естонії

Естонський військовослужбовець спостерігає за тим, що відбувається біля входу в бункер Балтійської лінії оборони (Фото: REUTERS/Інц Калнінс)

Про це повідомляє ERR.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що влітку до країни має прибути новий американський контингент, який перебуватиме там до кінця року.

Реклама

«Це стане відомо за підсумками шестимісячного огляду, який проводить Пентагон. Але наступна ротація все ж має відбутися в Естонії протягом літа», — сказав Певкур.

Американські солдати дислокувалися в Естонії на військовій базі в Тапі, а також в інших місцях. Видання зазначає, що загалом їх було 500−700 осіб, а зараз — менше сотні. Ці солдати прибули з бригади, що базується в Польщі або Румунії. Питання про відправку американських військових до Польщі залишається відкритим, як і те, чи прибуде частина з них до Естонії.

«Коли саме це відбудеться в Польщі, це, безумовно, не питання одного року. Це все-таки тривалий процес. Тоді також стане зрозуміло, чи почнуть прибувати до Естонії ротаційні підрозділи зі складу цієї бригади, чи це буде якийсь інший підрозділ», — зазначив міністр оборони.

Голова комітету Рійгікогу з питань національної оборони Калев Стоїческу зазначив, що США залишили Естонію, як і інші країни, в очікуванні.

«Ми можемо тут співати, танцювати і навіть стрибати на одній нозі. Але все одно це рішення ухвалює Білий дім та адміністрація США, виходячи з власних інтересів і бачення США», — зазначив Стоїческу.

Стоіческу додав, що якщо десь у Європі й мають залишатися американські війська, то саме на східному фланзі. Певкур зазначив, що щодо майбутнього американських військ в Естонії не варто очікувати новин навіть на саміті НАТО, який розпочнеться у вівторок в Анкарі. До того часу Таллінну доведеться обходитися власними силами та бойовими групами НАТО, які досі перебувають на ротації в країнах Балтії.

Реклама:

Відносини між США та Європою в рамках НАТО

Президент США Дональд Трамп заявляв, що розглядає можливість виходу США з НАТО, а згодом пов’язав ці розбіжності зі своєю пропозицією анексувати Гренландію.

Як повідомляв телеканал CNN, ситуацію загострили гострі переговори генерального секретаря НАТО Марка Рютте з Трампом, після яких стало відомо про «явне розчарування» американського лідера позицією союзників щодо Ірану.

Паралельно виникла серйозна невизначеність щодо присутності контингенту США в Європі: Пентагон почав розглядати можливість виведення до 10 тисяч військовослужбовців зі Східної Європи, а згодом з’явилися дані про плани Вашингтона радикально скоротити свій військовий внесок у «модель сил НАТО».

Хоча в НАТО закликають не панікувати і заявляють, що Європа вже виконує фінансові вимоги Трампа щодо збільшення витрат на безпеку, європейські лідери готують спільну відповідь.

4 червня німецьке видання Welt повідомляло, що США передали НАТО засекречений список із 11 пунктів, який передбачає суттєве скорочення американської військової присутності в Європі, зокрема авіації та ВМС, у зв’язку з переорієнтацією на Тихоокеанський регіон.