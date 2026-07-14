Туск анонсував навчання військ Коаліції охочих у Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що восени в країні відбудуться спільні навчання французьких і британських військ, метою яких є підготовка їх до забезпечення гарантій безпеки Україні після війни.

Про це прем'єр-міністр Дональд Туск заявив на пресконференції після зустрічі Коаліції охочих у Парижі, повідомляє Onet.

Коаліція охочих на засіданні в Парижі 13 липня ухвалила рішення про те, що у вересні Польща прийме спільні військові навчання за участю французьких і британських військ

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«На нашу думку, вирішальним є наше спільне рішення про те, що перші навчання за участю французьких і британських військ відбудуться в Польщі цієї осені; це будуть навчання, які підготують усю коаліцію, що зібралася в Парижі, до забезпечення реальних гарантій безпеки для України, а також для регіону», — сказав польський прем'єр-міністр.

Туск також додав, що навчання матимуть міжнародний характер, а Польща зі свого боку забезпечить логістичну підтримку військам союзників.

«Останні сповнені погроз виступи президента Путіна та нещодавній напад на Київ чітко свідчать про те, що ескалація з боку Росії все ще можлива. Тому ми з великим задоволенням вітали це остаточне рішення про те, що Польща прийматиме британські та французькі війська», — наголосив прем'єр-міністр.

13 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що наступне засідання Коаліції охочих відбудеться в Україні.

Раніше лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції та Великої Британії домовилися в Парижі створити спільно з Україною інтегровану коаліцію протибалістичного захисту.

«Ми, лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, України та Сполученого Королівства, усвідомлюючи дедалі більшу загрозу, яку становлять балістичні ракети, а також зростаючу важливість оборонного потенціалу для безпеки європейського континенту, сьогодні оголошуємо про створення виключно оборонної коаліції проти балістичних ракет», — йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Єлисейського палацу.

У документі йдеться про те, що ця система оборони доповнить наявні системи протиракетної оборони, зокрема суверенні європейські рішення, які вже придбані або будуть придбані в майбутньому країнами-учасницями.