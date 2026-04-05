Франція планує до 2030 року збільшити запаси дронів-камікадзе на 400% — Politico

Франція планує посилити свою обороноздатність до 2030 року (Фото: REUTERS/Manon Cruz)

Франція планує посилити свою обороноздатність і до 2030 року збільшити запаси дронів-камікадзе вчетверо, повідомляє Politico .

Зазначається, що уряд Франції найближчим часом подасть новий проєкт закону про військове планування. Документ передбачає різке зростання виробництва і закупівель зброї до 2030 року.

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Згідно з документом, Франція планує збільшити запаси дронів-камікадзе на 400%. Також країна хоче наростити кількість керованих авіабомб AASM Hammer на 240%, ракет Aster і Mica — приблизно на 30%. На розвиток цього напряму до 2030 року планується витратити 8,5 мільярда євро.

Причиною таких дій, зазначає видання, стали повномасштабне вторгнення РФ в Україну та бойові дії на Близькому Сході. Вони показали, що в умовах інтенсивних бойових дій боєприпаси витрачаються дуже швидко, а запасів недостатньо.

Франція вже використала частину своїх ракет протиповітряної оборони під час відбиття атак іранських дронів у Перській затоці, тому тепер хоче поповнити арсенали.

Загалом оборонні витрати країни зростатимуть щороку. У плані йдеться про те, що вони сягнуть 63,3 млрд євро 2027 року, 68,3 млрд євро 2028-го, 72,8 млрд євро 2029-го і 76,3 млрд євро 2030-го.

1 квітня президент Франції Еммануель Макрон схвально висловився про «передбачуваність» Європи, протиставивши її країнам, які «можуть завдати шкоди навіть без попередження».

Агентство France 24 розцінило слова Макрона як натяк на війну США та Ізраїлю проти Ірану, яку Штати почали без інформування союзників по НАТО.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення війни з Іраном Сполученим Штатам, ймовірно, доведеться переосмислити свої відносини з НАТО. Причиною він назвав фактичну відсутність підтримки американської операції з боку Альянсу.

17 березня Макрон заявив, що його країна не братиме участі в операціях із розблокування Ормузької протоки. Президент США Дональд Трамп розкритикував французького колегу за таке рішення.