Помічник Кремля. Китай надав Росії високотехнологічну зброю для випробовування в Україні - ЗМІ

Ще у 2023 році Китай запропонував Росії низку власних технологічних розробок у сфері баражуючих боєприпасів, протиповітряної та протиракетної оборони, а також штучного інтелекту. Росія випробовувала ці технології в Україні в умовах реальних бойових дій і ділилася з Китаєм результатами випробувань.

Про це йдеться у спільному розслідуванні Der Spiegel, The Insider та Le Monde.

У розпорядженні видань опинилися документи Китайсько-російського форуму з військово-технічного співробітництва, в рамках якого проводилися зустрічі, які ніколи не афішувалися.

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У 2024 році на черговому форумі з військово-технічного співробітництва китайці запропонували поставити на потік передачу їм даних про бойові дії російських дронів в Україні та формалізувати обмін. Результати цієї діяльності вже застосовуються у війні проти України.

Як повідомили журналісти, документи про секретні переговори були верифіковані та підтверджують, що військова співпраця між країнами зайшла глибше, ніж було відомо публічно.

Дослідник Академії військових наук НВАК Лі Жун запропонував налагодити системний обмін: Росія передаватиме Китаю дані про застосування безпілотників у війні проти України, а Пекін — технології штучного інтелекту та можливості масового виробництва для створення нового покоління автономних «роєвих» боєприпасів.

Китай має понад 160 типів баражувальних боєприпасів, але майже не має досвіду їхнього використання в реальних бойових умовах.

За документами української розвідки, російський безпілотник V2U, який використовують окупаційні війська, уже оснащений китайськими компонентами — модулями штучного інтелекту, датчиками LIDAR (це технологія, яка за допомогою лазерного випромінювання визначає відстань до об'єктів, аналізуючи відбитий сигнал — ред.), акумуляторами та накопичувачами.

Дрон V2U / Інфографіка: NV

Також Китай аналізує досвід знищення російської бронетехніки в Україні за допомогою західних систем, зокрема Javelin, NLAW, Bayraktar TB2, Switchblade 600 та HIMARS, щоб розробляти нові зразки бронемашин із системами активного захисту та інтегрованими дронами.

Крім того, сторони обговорюють обмін ресурсами в умовах санкцій: Китай може постачати мікросхеми й електроніку, а Росія — сировину та компоненти, яких Пекіну бракує через західні обмеження.

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Одним із ключових напрямів спільної програми Росії та Китаю є створення системи протиповітряної та протиракетної оборони нового покоління. Вона має перехоплювати балістичні, маневруючі та гіперзвукові ракети на завершальному етапі польоту.

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За домовленостями, зафіксованими в Москві, система повинна вражати балістичні ракети середньої дальності на відстані до 4000 км, а також цілі, що виконують маневри з перевантаженням до 25g. Крім того, вона має перехоплювати гіперзвукові ракети на висотах до 40 км.

На першому етапі країни планують спільно розробляти ключові технології: ракети, які поєднують можливості ППО, ПРО та захисту в ближньому космосі, системи управління наземними, авіаційними та радіоелектронними засобами, а також автоматизоване керування багатоцільовими ракетами.

Для випробування технологій планували створити фізичні прототипи компонентів. Окремо сторони погодили проєкт оцінки перспективних систем ППО/ПРО. У протоколі також визначено графік реалізації угоди — Росія мала представити Китаю проєкт контракту та комерційну пропозицію у серпні 2023 року. І справді, у серпні російська делегація вилетіла до Пекіна.