Трамп пов’язав скорочення військової присутності США в Європі з питанням Гренландії

Президент США Дональд Трамп заявив, що можливе скорочення американської військової присутності в Європі залежатиме від ситуації навколо Гренландії. За його словами, остаточного рішення з цього питання він ще не ухвалив.

Про це повідомляє CNN.

Під час спілкування з журналістами Трамп заявив, що подальша присутність американських військ у Європі багато в чому пов’язана з переговорами щодо Гренландії.

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«Я ще не прийняв остаточного рішення. Багато залежатиме від Гренландії», — сказав президент США.

Він також зазначив, що готовий розглянути можливість виведення частини американських військ із Європи, якщо Сполученим Штатам не вдасться укласти, за його словами, «дуже вигідну угоду» щодо Гренландії.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що Трамп у приватних розмовах висловлював бажання скоротити американський військовий контингент у Європі приблизно на третину.

Президент США неодноразово заявляв про намір встановити контроль над Гренландією, пояснюючи це інтересами національної безпеки. Він також допускав можливість придбання острова та не виключав застосування економічного тиску для досягнення цієї мети.

Водночас влада Данії та Гренландії неодноразово заявляла, що острів не продається і не може бути переданий під контроль США.

Заява Трампа пролунала після саміту НАТО в Анкарі, де він знову підтвердив свою зацікавленість у Гренландії. Водночас президент США визнав, що така позиція може ускладнити відносини Вашингтона з союзниками по Альянсу.

Раніше Трамп також заявив, що після нових американських ударів по Ірану представники Тегерана нібито зв’язалися зі США та запропонували укласти угоду. За його словами, Вашингтон готовий розглядати дипломатичне врегулювання, однак реагуватиме на подальші дії Ірану.