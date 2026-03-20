США додатково перекидають на Близький Схід тисячі морпіхів і десантні кораблі — ЗМІ

До складу групи входять десантний корабель USS Boxer, а також транспортно-докові кораблі USS Portland і USS Comstock (Фото: w.surfpac.navy.mil/)

Американські військові перекидають тисячі морських піхотинців і моряків на Близький Схід для можливого посилення угруповання на тлі війни з Іраном.

Про це повідомляє Newsmax із посиланням на чотирьох американських посадовців, які говорили на умовах анонімності.



За їхніми словами, амфібійна група Boxer Amphibious Ready Group та 11-й експедиційний підрозділ морської піхоти вирушають із Західного узбережжя США раніше запланованого терміну. Очікується, що вони пройдуть через Індо-Тихоокеанський регіон до Близького Сходу після наказу посилити американську військову присутність у регіоні.

Реклама

До складу групи входять десантний корабель USS Boxer, а також транспортно-докові десантні кораблі USS Portland і USS Comstock. На борту трьох кораблів перебувають близько 4 тисяч військовослужбовців, із яких 2,5 тисячі — морські піхотинці. Вони оснащені винищувачами F-35, ракетами та амфібійною технікою для можливих десантних операцій.

За даними джерел, кораблі мають приєднатися до USS Tripoli, який уже прямує до Близького Сходу. Згодом до них можуть долучитися й інші кораблі, зокрема USS New Orleans та USS Rushmore. Загалом це може збільшити американське угруповання в регіоні приблизно до 8 тисяч військових, серед яких 4−5 тисяч морпіхів.

На тлі цього в американських медіа продовжуються припущення щодо можливих подальших дій США, зокрема навколо іранських островів, важливих для нафтової інфраструктури Тегерана. Водночас офіційно Вашингтон таких планів не оголошував.

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Унаслідок авіаударів було ліквідовано верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

Інфографіка: NV

6 березня іранські військові заявили, що завдали ракетного удару по американському авіаносцю USS Abraham Lincoln. За їхніми словами, це була вже друга атака, проте самі США інформацію не підтверджували.

Так само 6 березня Трамп сказав, що з Іраном не укладатимуть жодної угоди, адже Вашингтон вимагає лише безумовної капітуляції Тегерана.

Реклама:

Згодом іранські державні медіа повідомили, що наступником ліквідованого Алі Хаменеї на посаді верховного лідера Ісламської Республіки став його син Моджтаба Хаменеї.

18 березня влада Ірану заявила, що США та Ізраїль завдали удару по газовому родовищу Південний Парс у Перській затоці

Того ж дня Іран атакував великі енергетичні об'єкти в сусідніх країнах Перської затоки. Іранськими ракетами було завдано удару по промисловій зоні Ras Laffan Industrial City в Катарі — головному енергетичному хабу цієї країни і найбільшому у світі центру зрідження природного газу.