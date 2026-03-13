Гегсет заявив, що США та Ізраїль уразили понад 15 тисяч цілей в Ірані

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати та Ізраїль завдали ударів по понад 15 тис. цілях в Ірані з початку своєї спільної військової кампанії.

Про це він повідомив журналістам у п’ятницю, 13 березня, передає ABC News.

Гегсет каже, що Сполучені Штати «знищують» іранські збройні сили, залишаючи їх без ППО, військово-морського флоту та військово-повітряних сил.

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«Ми збиваємо та знищуємо ті ракети, які у них ще залишилися в запасі, але, що ще важливіше, гарантуємо, що вони не зможуть виробляти нові. Їхні виробничі лінії, їхні військові заводи, їхні центри оборонних інновацій — розгромлені», — зазначив міністр оборони.

За словами Гегсета, припинення іранської ядерної програми залишається «основною місією» Сполучених Штатів в цій військовій операції, і у них є «цілий спектр варіантів».

«Президент [Дональд Трамп] зосередився на ядерних можливостях. І я скажу, що у нас є цілий ряд варіантів, аж до того, що Іран вирішить відмовитися від [ядерно зброї], що, звичайно, ми б вітали», — зауважив Глава Пентагону.

Очільник американського оборонного відомства каже, що верховний лідер Ірану Моджтаба Хамейні «поранений і, ймовірно, покалічений».

«Його батько мертвий, він наляканий, поранений, переховується і не має легітимності. Для них це справжній хаос. Хто там керує? Іран, можливо, навіть не знає», — заявив він, відповідаючи на питання, чому новий верховний лідер опублікував 12 березня письмову заяву.

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Унаслідок авіаударів було ліквідовано аятолу Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

8 березня іранські державні медіа повідомили, що наступником ліквідованого Алі Хаменеї на посаді верховного лідера Ісламської Республіки став його син Моджтаба Хаменеї.

11 березня президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном скоро закінчиться, тому що там, за його словами, «практично не залишилося цілей для ураження».

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Однак ізраїльські міністри і представники служб безпеки вважають, що падіння режиму в Ірані може зайняти до цілого року, навіть якщо військова кампанія Сполучених Штатів та Ізраїлю завершиться раніше.

11 березня агентство Bloomberg повідомило, що здатність Ірану виробляти безпілотники Shahed-136 зменшилася через авіаудари США та Ізраїлю. Однак повністю виробництво не зупинилося, а певна кількість запасів ще залишається.