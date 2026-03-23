У МЗС Куби заявили про підготовку до «можливої військової агресії» з боку США

Заступник міністра закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Коссіо заявив, що військові острова готуються до «можливої військової агресії» з боку США.

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу NBC News.

За його словами, військові Куби «завжди готові».

«Наші військові завжди готові, і насправді вони готуються в ці дні до можливості військової агресії», — сказав де Коссіо.

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Він заявив, що керівництво країни не може «бути наївним» і нехтувати загрозою збройного конфлікту.

«Лідери країни дійсно сподіваються, що цього не станеться. Ми не бачимо, чому це має статися, і ми взагалі не знаходимо виправдання», — зазначив посадовець.

Також Коссіо заявив, що обмеження постачання нафти острову є «результатом агресії» США проти Куби. Через обмеження в постачанні, зокрема, відбуваються регулярні блекаути.

«Те, що відбувається сьогодні, полягає в тому, що США погрожують примусовими заходами країнам, які можуть експортувати паливо на Кубу, і саме через це Куба тривалий час не отримувала паливо. Це дуже серйозно, і ми діємо так активно, як тільки можемо, щоб впоратися з ситуацією. Ми сподіваємося, що паливо так чи інакше досягне Куби, і що цей бойкот, який нав’язують Сполучені Штати, не триватиме і не може тривати вічно», — додав заступник міністра закордонних справ Куби.

16 березня президент США Дональд Трамп заявив, що вважає честю «взяти Кубу» і натякнув, що після дій проти Ірану країна може стати його наступним пріоритетом. Він додав, що, на його думку, «може робити з Кубою все, що забажає».

13 березня президент Куби Мігель Діас-Канель оголосив про початок переговорів зі Сполученими Штатами.

9 березня Трамп заявив, що Куба перебуває в «глибокій кризі», і допустив можливість як «дружнього», так і «недружнього» захоплення влади.

6 березня американський президент заявив, що Куба «скоро завалиться», і підкреслив, що США активно працюють над цим, додавши, що «усе йде дуже добре».