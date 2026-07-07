В Нідерландах заявили, що вичерпали можливості для військової допомоги Україні

Нідерланди більше не можуть збільшити пряму військову допомогу Україні (Фото: REMKO DE WAAL/Pool via REUTERS)

Міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшилгьоз-Зегеріус заявила, що країна вже вичерпала можливості для надання Україні додаткової прямої військової допомоги і закликатиме інших союзників активніше підтримувати Київ.

Про це у вівторок, 7 липня, пише Bloomberg.

Під час спілкування з журналістами на полях саміту вона зазначила, що закликатиме інші держави активніше підтримувати Україну, однак самі Нідерланди, за її словами, вже досягли межі своїх можливостей.

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«У нас, у Нідерландів, більше немає можливостей, тому що ми вже зробили дуже багато», — заявила Єшилгьоз-Зегеріус.



Коментуючи прохання Києва про додаткові зенітні ракетні комплекси Patriot, міністерка наголосила, що країна «досягла межі своїх можливостей».

У Bloomberg зазначили, що загалом Нідерланди вже спрямували на військову допомогу Україні 9,1 млрд євро, а також передбачили ще 11,6 млрд євро на подальшу підтримку. Крім того, країна пообіцяла виділити 1 млрд євро в межах програми PURL, яка передбачає фінансування закупівлі американського озброєння для України за кошти європейських партнерів, додали там.

17 червня повідомлялось, що Нідерланди оголосили про новий пакет оборонної допомоги Україні на 500 млн євро, половину з яких спрямують на розвиток українських безпілотників. Ще 250 млн євро виділять через програму PURL для закупівлі американського озброєння, зокрема ракет для протидії російським балістичним атакам.