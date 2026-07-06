Глава МЗС Польщі Сікорський заявив, що розсекречення військової допомоги Україні позитивно вплине на відносини країн
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben)
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прокоментував рішення Міноборони щодо розсекречування даних про ту допомогу, яку Варшава надала Україні після початку повномасштабного вторгнення РФ. Він вважає, що це матиме позитивний вплив, а також продемонструє масштаби підтримки.
Про це Сікорський заявив на пресконференції у понеділок, 6 липня, передає TVN24.
«Я знаю, що опозиція вимагала цього зі злих намірів, але раз вони вимагають, то ми покажемо ці десятки пожертв, які здійснив попередній уряд, і який, зрештою, мав у цьому підтримку тодішньої опозиції. На жаль, такої мудрості не вистачає сьогоднішній опозиції, коли ролі змінилися, хоча політика не мала б змінюватися, адже Путін і надалі становить загрозу, і поразка України й надалі була б згубною для Польщі», — сказав міністр закордонних справ.
Відповідаючи на запитання про передачу ракет для систем ППО Patriot, Сікорський нагадав про заяву міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша щодо розсекречення цих даних.
«Коли їх розсекретять, ми про це говоритимемо, але російські ракети й досі летять на українські міста, й досі вбивають людей, а стратегічні інтереси Польщі не змінилися. Колись політики ПіС змагалися у проукраїнськості. Сьогодні вони змагаються в антиукраїнськості», — зазначив очільник зовнішньополітичного відомства.
Сікорський також згадав ситуацію навколо присвоєння президентом України Володимиром Зеленським одному з підрозділів ССО почесного найменування Героїв УПА.
«Одне невдале рішення президента Зеленського не змінило того факту, що Путін є загрозою для України, для НАТО та для Польщі. Керуватися лише емоціями — це геополітика дурнів», — наголосив він.
4 липня віцемаршал Сейму і співголова ультраправої партії Конфедерація Кшиштоф Босак заявив, що у березні уряд Польщі таємно передав Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot.
Після цього міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що дав доручення розсекретити інформацію про військову допомогу Україні у період з 2022 до 2026 року і провести розслідування щодо розкриття державної таємниці.