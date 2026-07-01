Уряд Італії поки не погодив виділення 70 мільярдів євро Україні на 2027 рік (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Уряд Італії поки що не погоджує виділення Україні 70 мільярдів євро від НАТО на військову допомогу у 2027 році, повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на співрозмовників у дипломатичних колах.

Зазначається, що посли держав-членів уже узгодили проєкт підсумкової декларації, який передбачає надання Україні військової допомоги, озброєння та підтримки у сфері навчання на суму 70 мільярдів євро у 2026 році. Однак, зазначають журналісти, питання щодо продовження аналогічних зобов’язань на 2027 рік залишається відкритим.

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Видання зазначає, що спочатку союзники запропонували як мінімум зберегти таку саму допомогу на наступний рік. Однак, за інформацією джерел видання, Італія виступила проти, через що остаточного компромісу поки що немає.

Очікується, що посли країн Альянсу проведуть додатковий раунд консультацій, щоб врегулювати розбіжності до початку саміту, який відбудеться цього тижня в Анкарі.

Передбачені 70 млрд євро не є новим пакетом допомоги. У цю суму входять 30 млрд євро, вже закладені в кредитну програму Європейського Союзу для України, а також 40 млрд євро, про які союзники домовилися ще під час саміту НАТО у Вашингтоні в 2024 році.

У разі прийняття аналогічних зобов’язань і на 2027 рік загальний обсяг підтримки за два роки сягне 140 мільярдів євро.

За даними FAZ, проект підсумкової декларації також містить положення, в якому підкреслюється, що Україна робить важливий внесок у зміцнення трансатлантичної безпеки.

25 червня видання Politico з посиланням на дипломатів повідомило, що союзники по НАТО на саміті в Анкарі, як очікується, зобов’язуються виділити мільярди на нові контракти з виробництва озброєння, зокрема для подальшої військової підтримки України.

Саміт НАТО 2026 року відбудеться 7−8 липня в Анкарі — столиці Туреччини. Це буде 36-та зустріч лідерів альянсу.

26 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна також візьме участь у саміті НАТО в Анкарі.