Зеленський заявив, що в Україну вже надійшла партія ракет PAC-3 для Patriot з Німеччини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в країну вже надійшли з Німеччини ракети PAC-3 для ЗРК Patriot , про постачання яких союзники домовилися під час останнього засідання у форматі Рамштайн.

Про це глава української держави заявив 11 березня перед зустріччю з президентом Бундестагу Юлією Клекнер, повідомляє агентство Укрінформ.

«Дійсно, на останньому Рамштайні була домовленість від партнерів, що ми отримаємо приблизно ту кількість ракет, про яку ви говорите (йдеться про 35 ракет — ред.) для систем Patriot, саме PAC-3. Це було не від однієї країни, будемо чесними, від кількох країн. Сумарно було стільки, скільки ви сказали. Це один із пакетів протиповітряної оборони, про який час від часу ми домовляємося з партнерами. Ми хотіли б більше, вийшло, як вийшло. Німецька частина від цих ракет учора зайшла, спасибі за це», — розповів президент Зеленський.

Реклама

10 березня німецьке видання Spiegel повідомило, що міністр оборони ФРН Борис Пісторіус організував постачання приблизно 35 високотехнологічних ракет-перехоплювачів до Patriot PAC-3 для України «найближчими тижнями» з європейських і німецьких запасів.

Інфографіка: NV

За даними видання, Пісторіусу вдалося домовитися з кількома європейськими партнерами про постачання близько 30 ракет типу PAC-3. Разом із нечисленною кількістю таких високотехнологічних ракет із запасів Бундесверу загалом в Україну має надійти близько 35 ракет-перехоплювачів, підкреслили там.

Пізніше в Міністерстві оборони ФРН підтвердили заплановану поставку на запит Spiegel.

9 березня повідомлялося, що за перші дні війни з Іраном країни Близького Сходу витратили понад 800 ракет Patriot, тоді як Україна за весь час отримала лише близько 600 таких ракет.

Раніше єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Європейський Союз шукає способи мінімізувати ризики для постачання Україні ракет до систем ППО Patriot на тлі подій на Близькому Сході.

В інтерв'ю Радіо Свобода, опублікованому 3 березня, він наголосив, що ескалація навколо Ірану може вплинути на глобальні ланцюги постачань ракет для протиповітряної оборони і спричинити затримки, зокрема й для України.

4 березня агентство Reuters писало, що Україна може зіткнутися з критичною нестачею американських ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем ППО Patriot через війну США в Ірані. Існує ймовірність затримок поставок зброї Україні в рамках програми PURL.