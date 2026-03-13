Великий пакет озброєнь США для Тайваню , що включає сучасні ракети-перехоплювачі, готовий до затвердження президентом Дональдом Трампом, і його можуть підписати після його поїздки до Китаю, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

За інформацією співрозмовників, знайомих із перебігом переговорів, таку угоду оцінюють приблизно в 14 мільярдів доларів, що стане військовою допомогою в історії Тайваню.

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Джерела, знайомі з позицією адміністрації Трампа, повідомили Reuters, що угоду тримають у таємниці напередодні запланованої поїздки Трампа в Пекін для зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном (31 березня — 2 квітня), але її може бути оголошено після його повернення.

У лютому Сі Цзіньпін заявив Трампу, що продаж зброї Тайваню, який Пекін вважає своєю територією, слід здійснювати з «обережністю».

За словами одного з джерел, пакет переважно складений із зенітних ракет PAC-3 і NASAMS.

«Щойно президент дасть свою згоду, усе буде готово до офіційного оголошення. Усе вже зроблено», — сказав він.

Інфографіка: NV

Аналітики стверджують, що США протягом десятиліть планували випуск зброї для Тайваню з урахуванням делікатних політичних взаємодій із Пекіном.

18 грудня адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про пакет озброєнь для Тайваню на приблизно 11 млрд доларів, який мав посилити оборонні можливості острова.

Китай різко розкритикував цю угоду, а 29 грудня кілька підрозділів армії КНР почали навколо Тайваню військові навчання Місія правосуддя 2025.