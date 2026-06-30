«Потужна двопартійна підтримка». Cенатор Кейн заявив, що Конгрес США має ухвалити новий пакет допомоги Україні до кінця року

За словами сенатора Тіна Кейна, у законопроекті про оборонну політику США вже передбачена «потужна двопартійна підтримка» продовження допомоги Україні (Фото: REUTERS/Evan Vucci)

Про це під час пресконференції в Одесі 30 червня заявив представник Демократичної партії та сенатор від штату Вірджинія Тім Кейн, відповідаючи на запитання журналіста Радіо Свобода.

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За словами Кейна, у законопроєкті про оборонну політику США вже передбачена «потужна двопартійна підтримка» продовження допомоги Україні.

«Хороша новина полягає в тому, що в Законі про національну оборону вже передбачена потужна санкціонована підтримка подальшої оборонної допомоги Україні. Зараз Сенат також працює над процесом ухвалення бюджету. Якщо орієнтуватися на попередній досвід, бюджетні законопроєкти ми зазвичай ухвалюємо наприкінці календарного року. Але мене дуже надихає рівень двопартійної підтримки України. Ми залишаємося вірними цій підтримці», — сказав сенатор.

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Як додав Кейн, наразі в Сенаті паралельно працюють над узгодженням загальних бюджетних параметрів — так званих «top-line» показників оборонних та цивільних видатків.

Військова допомога від США для України — останні новини

Палата представників США у четвер, 4 червня, ухвалила законопроєкт Ukraine Support Act, який передбачає надання допомоги Україні та введення нових санкцій проти Росії. Після попереднього голосування за розгляд документа напередодні його остаточно підтримали 226 конгресменів, 195 проголосували проти. Далі законопроєкт має підтримати Сенат.

Інфографіка: NV

Законопроєкт такого масштабу може бути вперше ухвалений попри опір Білого дому після переобрання президента США Дональда Трампа.

Зменшення обсягів військової допомоги США Україні відбулося в перший рік президентства Дональда Трампа. Після вступу на посаду в січні 2025 року він не схвалив жодного нового пакета оборонної допомоги в рамках механізму Presidential Drawdown Authority (PDA), який активно використовував його попередник Джо Байден для оперативної передачі озброєння Києву.

Натомість адміністрація Трампа зробила ставку на постачання американської зброї Україні через союзників по НАТО, використовуючи Перелік пріоритетних потреб України (PURL).

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22 травня Держдеп схвалив продаж Україні обладнання, запчастин та технічної підтримки для модернізації систем ППО Hawk на суму 108,1 млн доларів. Раніше, 5 травня, було укладено масштабну угоду про продаж авіабомб JDAM (Joint Direct Attack Munitions) на суму 373,6 млн доларів, де головним підрядником виступає корпорація Boeing.