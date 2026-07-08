«САУ Краб вистачило на рік». Костенко прокоментував допомогу від Польші Україні та рішення розкрити інформацію про неї

Секретар Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв’ю Radio NV прокоментував допомогу від Польші Україні та рішення розкрити інформацію про неї.

«Звичайно, так ніхто не робить (не розкриває інформацію про надану військову допомогу, доки війна ще триває - ред.), це виключно політика. У цьому слабкість європейської демократії, що вони під електоральні цикли часто міняють свої позиції і відмовляються від державницької позиції», — зазначив Костенко в ефірі Radio NV.

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Водночас він висловив вдячність Польщі, зазначивши, що перший гранатомет до автомата, який він отримав у Миколаєві на початку повномасштабногр вторгнення Росії в Україну — це польський гранатомет Комар.

«Це був лютий 2022 року. Мої бійці, які були навколо мене, також. Тоді було дуже приємно від наших партнерів, друзів отримувати цю зброю, розуміючи, що вони за нас. І ті ж танки вони передали. Так, вони були в поганому стані, але завдяки нашому ОПК ми швидко їх відновлювали. Тоді ще вони мали значення, танки тоді відігравали роль більшу, ніж зараз. Вони передавали і літаки», — розаовів нардеп.

Водночас Костенко нагадав, що Польща як тоді, так і тепер, постійно вимагає заміщення цієї техніки від США та кошти від європейських партнерів.

«Іноді ми посміхались, бачачи суми за це озброєння. У тих танках десь ствол не був робочий, без двигунів, без якихось важливих речей, але вони брали як за хороші, іноді нові цілі танки. А США навіть переконали, щоб замість цих танків їм передали Абрамси на безоплатній основі. Тому це теж питання таке: вони-то передали, але питання — якої якості», — зауважив нардеп.

Він наголосив, що Польща переозброїлась значно якіснішим озброєнням, ніж те, яке передала Україні.

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«Ті ж їхні самохідні артилерійські установки Краб, які вони тоді нам передали, ми теж дуже вдячні. Я сам, беручи участь у контрнаступі на Херсонщині, бачив, як вони прикривали. Але їх вистачило на рік, у них почали зношуватися стволи і з ним почались проблеми. А запчастин Польща нам не давала, вони виявилися не найбільш надійними. Навіть Польща переозброїлась одразу на інші, південнокорейські гаубиці, бо бачили, що вони непридатні для такого масового [використання під час] бойових дій», — навів приклад Костенко.

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Нардеп також зазначив, що показувати, що Польща передала Україні не в національних інтересах ні поляків, ні українців.

4 липня віцемаршал польського Сейму і співголова ультраправої партії Конфедерація Кшиштоф Босак заявив, що у березні уряд Польщі таємно передав Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot.

5 липня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що дав доручення розсекретити інформацію про військову допомогу Україні у період з 2022 до 2026 року і провести розслідування щодо розкриття державної таємниці.

6 липня уряд Польщі розсекретив дані про допомогу Україні, починаючи з 2022 року. Серед переданих засобів — танки, артилерія, літаки МіГ-29, гелікоптери Мі-24, боєприпаси та ракети до систем ППО Patriot.