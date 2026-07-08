«САУ Краб вистачило на рік». Костенко прокоментував допомогу від Польші Україні та рішення розкрити інформацію про неї

8 липня, 23:18
Польська САУ Краб на фронті в Україні у 2022 році (Фото: Головнокомандувач ЗС України via Facebook)

Польська САУ Краб на фронті в Україні у 2022 році (Фото: Головнокомандувач ЗС України via Facebook)

Секретар Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв’ю Radio NV прокоментував допомогу від Польші Україні та рішення розкрити інформацію про неї.

«Звичайно, так ніхто не робить (не розкриває інформацію про надану військову допомогу, доки війна ще триває - ред.), це виключно політика. У цьому слабкість європейської демократії, що вони під електоральні цикли часто міняють свої позиції і відмовляються від державницької позиції», — зазначив Костенко в ефірі Radio NV.

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Водночас він висловив вдячність Польщі, зазначивши, що перший гранатомет до автомата, який він отримав у Миколаєві на початку повномасштабногр вторгнення Росії в Україну — це польський гранатомет Комар.

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«Це був лютий 2022 року. Мої бійці, які були навколо мене, також. Тоді було дуже приємно від наших партнерів, друзів отримувати цю зброю, розуміючи, що вони за нас. І ті ж танки вони передали. Так, вони були в поганому стані, але завдяки нашому ОПК ми швидко їх відновлювали. Тоді ще вони мали значення, танки тоді відігравали роль більшу, ніж зараз. Вони передавали і літаки», — розаовів нардеп.

Водночас Костенко нагадав, що Польща як тоді, так і тепер, постійно вимагає заміщення цієї техніки від США та кошти від європейських партнерів.

«Іноді ми посміхались, бачачи суми за це озброєння. У тих танках десь ствол не був робочий, без двигунів, без якихось важливих речей, але вони брали як за хороші, іноді нові цілі танки. А США навіть переконали, щоб замість цих танків їм передали Абрамси на безоплатній основі. Тому це теж питання таке: вони-то передали, але питання — якої якості», — зауважив нардеп.

Він наголосив, що Польща переозброїлась значно якіснішим озброєнням, ніж те, яке передала Україні.

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«Ті ж їхні самохідні артилерійські установки Краб, які вони тоді нам передали, ми теж дуже вдячні. Я сам, беручи участь у контрнаступі на Херсонщині, бачив, як вони прикривали. Але їх вистачило на рік, у них почали зношуватися стволи і з ним почались проблеми. А запчастин Польща нам не давала, вони виявилися не найбільш надійними. Навіть Польща переозброїлась одразу на інші, південнокорейські гаубиці, бо бачили, що вони непридатні для такого масового [використання під час] бойових дій», — навів приклад Костенко.

Нардеп також зазначив, що показувати, що Польща передала Україні не в національних інтересах ні поляків, ні українців.

https://www.youtube.com/watch?v=IDjQnwvo7DQ

4 липня віцемаршал польського Сейму і співголова ультраправої партії Конфедерація Кшиштоф Босак заявив, що у березні уряд Польщі таємно передав Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot.

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5 липня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що дав доручення розсекретити інформацію про військову допомогу Україні у період з 2022 до 2026 року і провести розслідування щодо розкриття державної таємниці.

6 липня уряд Польщі розсекретив дані про допомогу Україні, починаючи з 2022 року. Серед переданих засобів — танки, артилерія, літаки МіГ-29, гелікоптери Мі-24, боєприпаси та ракети до систем ППО Patriot.

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   Україна-Польща Військова допомога Роман Костенко Радіо NV

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