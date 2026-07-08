Директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил в резерві Анатолій Храпчинський в інтерв'ю Radio NV розповів, як Польща перетворює тему допомоги Україні на політичну історію.

«Мабуть, почнемо з того, якщо говорити про допомогу Польщі, в перші роки повномасштабного вторгнення насправді допомога Польщі була колосальною. Тому що велика кількість танків Т-72, МіГи були передані. Але водночас треба пояснити самим же полякам, що, наприклад, за ті танки, старі, радянські, які вони передали Україні, вони отримали нові, сучасні, оновлені Абрамси. Ми говоримо про те, що Польща зробила колосальне оновлення своїх Збройних сил за рахунок утилізації старого радянського озброєння саме на території України», — сказав Храпчинський в ефірі Radio NV.

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Він зазначив, що якщо говорити про європейські норми, зокрема екологічні вимоги, утилізація одиниці озброєння зазвичай коштує дорожче самого озброєння.

«Тут треба розуміти, вони навпаки оновили свої збройні сили за рахунок отримання і Абрамсів, і дешевих кредитів на закупівлю літаків F-35, і так далі. Давайте подивимось як Польщу люблять США і надають їм зараз, найімовірніше, можливість виробляти ракети PAC-3 на потужностях виробництва польських підприємств», — наголосив експерт.

Храпчинський констатував, що спроба відкрити дані - це намагання показати, наскільки послабшали можливості польської армії в умовах, коли було передано важливе озброєння. Водночас він звернув увагу на те, що Польща насправді виграла від цього, бо передавала Україні старе озброєння, натомість отримувала дешеві кредити під закупівлю нового сучасного озброєння для себе та позбулася старого озброєння, не сплачуючи за це кошти.

«Тож це виключно політична спроба на тлі нещодавніх заяв про історичні події, аби посварити і зробити дисбаланс у Європі, щоб [російський диктатор Володимир] Путін зміг і далі продовжувати свою війну, а Україна втратила основного логістичного помічника у забезпеченні Збройних сил», — підсумував він.

Експерт додав, що нещодавно Польща хотіла отримати зиск від можливості передачі старих МіГ-29 в обмін на рішення щодо застосування безпілотних систем.

4 липня віцемаршал польського Сейму і співголова ультраправої партії Конфедерація Кшиштоф Босак заявив, що у березні уряд Польщі таємно передав Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot.

5 липня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що дав доручення розсекретити інформацію про військову допомогу Україні у період з 2022 до 2026 року і провести розслідування щодо розкриття державної таємниці.

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6 липня уряд Польщі розсекретив дані про допомогу Україні, починаючи з 2022 року. Серед переданих засобів — танки, артилерія, літаки МіГ-29, гелікоптери Мі-24, боєприпаси та ракети до систем ППО Patriot.