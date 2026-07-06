Уряд Польщі розсекретив дані про допомогу Україні
Уряд Польщі розсекретив дані про допомогу Україні (Фото: REUTERS/Lukasz Glowala)
Уряд Польщі розсекретив дані про допомогу Україні, починаючи з 2022 року. Серед переданих засобів — танки, артилерія, літаки МіГ-29, гелікоптери Мі-24, боєприпаси та ракети до систем ППО Patriot.
Ці дані оприлюднив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє польське видання RMF24.
Найбільші обсяги військової допомоги Польщі Україні під час повномасштабного вторгнення Росії були ухвалені у 2022−2023 роках, тобто за час правління партії Право і справедливість. Загальна вартість переданого озброєння за цей період оцінюється приблизно у 15 млрд злотих (близько 3,5 млрд євро).
За словами Косіняка-Камиша, серед переданого озброєння були, зокрема:
- танки T-72, PT-91 і Leopard 2A4;
- бронетранспортери та бойові машини піхоти Rosomak, BRDM і BWP-1;
- артилерійське озброєння — AHS Krab, 2S1 Goździk, BM-21, 120-мм і 60-мм міномети;
- безпілотники Warmate і FlyEye;
- літаки МіГ-29 і гелікоптери Мі-24;
- зенітний ракетний комплекс WEGA S-200.
Від 2024 року і до теперішнього часу Польща передала Україні озброєння на суму близько 1,55 млрд злотих (приблизно 360 млн євро).
Серед переданих Україні засобів від 2024 року він назвав:
- ракети PAC-3 до системи Patriot;
- безпілотний комплекс Scan Eagle;
- ракетне озброєння;
- авіаційні бомби;
- протитанкові керовані ракети;
- гранатометні боєприпаси;
- апаратуру, обладнання та запасні частини до авіаційної і бронетехніки, до зенітних систем NEWA;
- танкові, артилерійські та мінометні боєприпаси;
- індивідуальне спорядження військовослужбовців.
Косіняк-Камиш додав, що Польща передавала озброєння Україні після консультацій із Генеральним штабом, не перевищуючи можливостей власної армії.
«Це були часи наших попередників. Вони сьогодні не хочуть пам’ятати, що передавали це озброєння. Я не лише буду їм про це нагадувати, але й захищатиму ці рішення», — сказав міністр оборони Польщі.
Він наголосив, що допомога Україні є «стратегічним завданням, що випливає з державного інтересу Республіки Польща».
«Лінія безпеки проходить на російсько-українському фронті», — додав він.
4 липня віцемаршал польського Сейму і співголова ультраправої партії Конфедерація Кшиштоф Босак заявив, що у березні уряд Польщі таємно передав Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot.
5 липня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що дав доручення розсекретити інформацію про військову допомогу Україні у період з 2022 до 2026 року і провести розслідування щодо розкриття державної таємниці.