Уряд Польщі розсекретив дані про допомогу Україні , починаючи з 2022 року. Серед переданих засобів — танки, артилерія, літаки МіГ-29, гелікоптери Мі-24, боєприпаси та ракети до систем ППО Patriot.

Ці дані оприлюднив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє польське видання RMF24.

Найбільші обсяги військової допомоги Польщі Україні під час повномасштабного вторгнення Росії були ухвалені у 2022−2023 роках, тобто за час правління партії Право і справедливість. Загальна вартість переданого озброєння за цей період оцінюється приблизно у 15 млрд злотих (близько 3,5 млрд євро).

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За словами Косіняка-Камиша, серед переданого озброєння були, зокрема:

танки T-72, PT-91 і Leopard 2A4;

бронетранспортери та бойові машини піхоти Rosomak, BRDM і BWP-1;

артилерійське озброєння — AHS Krab, 2S1 Goździk, BM-21, 120-мм і 60-мм міномети;

безпілотники Warmate і FlyEye;

літаки МіГ-29 і гелікоптери Мі-24;

зенітний ракетний комплекс WEGA S-200.

Від 2024 року і до теперішнього часу Польща передала Україні озброєння на суму близько 1,55 млрд злотих (приблизно 360 млн євро).

Серед переданих Україні засобів від 2024 року він назвав:

ракети PAC-3 до системи Patriot;

безпілотний комплекс Scan Eagle;

ракетне озброєння;

авіаційні бомби;

протитанкові керовані ракети;

гранатометні боєприпаси;

апаратуру, обладнання та запасні частини до авіаційної і бронетехніки, до зенітних систем NEWA;

танкові, артилерійські та мінометні боєприпаси;

індивідуальне спорядження військовослужбовців.

Косіняк-Камиш додав, що Польща передавала озброєння Україні після консультацій із Генеральним штабом, не перевищуючи можливостей власної армії.

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«Це були часи наших попередників. Вони сьогодні не хочуть пам’ятати, що передавали це озброєння. Я не лише буду їм про це нагадувати, але й захищатиму ці рішення», — сказав міністр оборони Польщі.

Він наголосив, що допомога Україні є «стратегічним завданням, що випливає з державного інтересу Республіки Польща».

«Лінія безпеки проходить на російсько-українському фронті», — додав він.

4 липня віцемаршал польського Сейму і співголова ультраправої партії Конфедерація Кшиштоф Босак заявив, що у березні уряд Польщі таємно передав Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot.

5 липня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що дав доручення розсекретити інформацію про військову допомогу Україні у період з 2022 до 2026 року і провести розслідування щодо розкриття державної таємниці.