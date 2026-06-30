Данія виділить Україні 30-й пакет військової допомоги майже на €600 млн

Данія виділить Україні 30-й пакет військової допомоги на суму близько 4,4 млрд крон (€590 млн). Він, серед іншого, складається з додаткових поставок боєприпасів, зброї та іншого обладнання, а також коштів на данські програми з підготовки українських солдатів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Данії у вівторок, 30 червня.

З приблизно 4,4 млрд крон близько 1,3 млрд виділяють на «данську модель», яка дозволяє фінансувати витрати України на закупівлі через її власну оборонну промисловість.

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В пресрелізі йдеться, що це зміцнило спроможність Києва забезпечувати велику кількість безпілотників, артилерійських систем та боєприпасів у короткі терміни постачання.

Крім того, виділено додаткові кошти на артилерійські боєприпаси великої дальності.

«Зараз на полі бою в Україні спостерігається нова динаміка. Це не означає, що ми можемо просто розслабитися. Навпаки, ми маємо саме зберегти підтримку України та посилити тиск на Росію, щоб зміцнити переговорну позицію України», — сказав міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен.

Данія досі залишається серед найактивніших і найпомітніших прихильників України та з 2022 року надала військову допомогу на загальну суму близько 76,8 млрд крон (понад €10 млрд).

«Оборона Європи починається в Україні. Тому уряд твердо вирішив продовжувати підтримку України та разом із союзниками й партнерами працювати над тим, щоб забезпечити Україні якомога сильнішу позицію — зараз і в майбутньому», — зазначив очільник Міноборони Данії Єппе Бруус.

24 червня міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що Данія передасть Силам оборони ще 15 тис. далекобійних артилерійських боєприпасів. Частина з них уже прибула до країни.