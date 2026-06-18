Цьогоріч Україна отримає перші винищувачі F-16 від Бельгії — Зеленський

18 червня, 16:04
Президент України Володимир Зеленський (Фото: REUTERS/Denis Balibouse)

Президент України Володимир Зеленський (Фото: REUTERS/Denis Balibouse)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Бельгія готує новий пакет військової допомоги та внесок у програму PURL. Також цьогоріч будуть перші надходження винищувачів F-16.

Про це Зеленський повідомив за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером.

«Бельгія готує новий вагомий пакет допомоги та внесок у програму PURL. Також проговорили графік постачань винищувачів F-16. Перші надходження будуть уже цього року. Саме така допомога із захистом неба зараз найбільше потрібна», — написав глава держави.

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Зеленський каже, що поінформував очільника бельгійського уряду про зустрічі та домовленості на саміті G7, а також про дипломатичні контакти для завершення війни Росії проти України. Президент наголосив, що важливо, щоб тиск на РФ і далі посилювався.

Крім того, Зеленський і де Вевер обговорили євроінтеграцію України.

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18 червня міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що його країна може передати Україні всі свої винищувачі F-16, коли отримає F-35.

Допомога Україні за механізмом PURL (Фото: NV)
Допомога Україні за механізмом PURL / Інфографіка: NV

«Я запропоную уряду передати Україні всі F-16 у найближчі роки — і це залежатиме від отримання нами F-35. Ми маємо свою роль у захисті неба, у ядерній доктрині, і ми маємо цю роль виконувати», — сказав він.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Бельгія Військова допомога F-16 Володимир Зеленський ініціатива PURL

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