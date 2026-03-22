Уряд Індії розглядає можливість приєднання до одного з європейських проєктів розробки винищувача шостого покоління, що ставить під загрозу плани Росії з продажу своїх літаків Су-57 , повідомляє Defense Express .

Як зазначають аналітики, Делі обирає між британсько-італійсько-японською програмою Tempest і французько-німецько-іспанською FCAS. Це рішення базується на попередньому досвіді 2018 року, коли Індія вже виходила зі спільного з РФ проєкту через невідповідність російської машини вимогам п’ятого покоління.

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Незважаючи на спроби Москви запропонувати нові двигуни і «бонуси», Індія зосереджена на власній розробці винищувача AMCA і масштабних закупівлях французьких Rafale, зазначає видання.

Інвестиції в проєкт шостого покоління можуть становити від 12,5 до 16,5 мільярда євро, що разом із національною програмою AMCA вимагатиме колосальних бюджетних витрат. На цьому тлі закупівлі російських Су-57 виглядають економічно і технологічно недоцільними для оновлення індійських повітряних сил до 2040 року, уточнюють журналісти.

Додатковим фактором відмови від російської техніки є висока аварійність парку Су-30МКІ, яких країна вже втратила близько 5% від загальної кількості. Хоча раніше Індія робила нелогічні кроки, як-от закупівля ЗРК С-400 у РФ, незважаючи на невиконання попередніх контрактів, зараз ставку роблять на західні технології та власне виробництво. Поки Росія намагається фінансувати війну через тіньовий флот і нафтовий експорт, її позиції на світовому ринку озброєнь продовжують слабшати, уточнює Defense Express.

Ситуація з авіапарком Індії залишається критичною через виведення з експлуатації старих МіГ-21 і проблеми з темпами виробництва власних легких винищувачів Tejas.

Експерти зазначають, що вибір Індії на користь шостого покоління стане остаточним ударом по експортних амбіціях російського авіабудування в регіоні. На тлі глобальної ізоляції Росії та успіхів американської дипломатії у Флориді такий розворот індійського уряду виглядає логічним продовженням курсу на диверсифікацію військових поставок.

Тим часом Німеччина і Франція можуть зупинити спільний проєкт зі створення винищувача нового покоління в рамках Системи бойової авіації майбутнього (FCAS) вартістю 100 млрд євро через тривалі конфлікти між компаніями Airbus і Dassault Aviation.