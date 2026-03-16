Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин продовжує відправляти в Курську область РФ свої війська для участі у війні проти України (Фото: KCNA via REUTERS)

Північна Корея могла заробити до 14,4 млрд доларів на розгортанні своїх військ у Росії та на експорті зброї до країни-агресорки. Про це пише Yonhap у понеділок, 16 березня, посилаючись на звіт Інституту стратегії національної безпеки.

У матеріалі йдеться, що з жовтня 2024 року КНДР чотири рази відправляла свої війська до Росії. Загалом країна відправила понад 20 000 своїх солдатів. Доходи від розгортання військ, включно із заробітною платою солдатам та компенсаціями в разі загибелі, оцінюються у 620 мільйонів доларів, пише Yonhap.

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Згідно зі звітом, у разі збереження поточної ситуації Північна Корея лише від розгортання військ щорічно може отримувати 560 мільйонів доларів.

Окрім цього, КНДР здійснює експорт зброї до Росії. У матеріалі повідомляється, що ще до розгортання військ супутники фіксували, що Північна Корея постачала до РФ різні види озброєння.

Як зазначається у звіті, із серпня 2023 року до грудня 2025 року Північна Корея заробила від 7,67 до 14,4 млрд доларів у твердій валюті.

Однак фактично КНДР отримала 4−19,6% від прогнозованого доходу. Є ймовірність, що країна може отримати більше за секретні військові технології, високоточні деталі та матеріали, йдеться у звіті.

4 лютого в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляли, що війська Північної Кореї станом на січень 2026 року перебувають у Курській області РФ. Вони завдають ударів зі ствольної артилерії та РСЗВ, проводять аеророзвідку та відпрацьовують сучасні бойові тактики, зокрема використання безпілотних технологій.

13 лютого агентство Yonhap, посилаючись на дані Національної розвідувальної служби Південної Кореї, повідомило, що близько 6000 північнокорейських солдатів, які воювали на боці російських окупантів, загинули або були поранені під час війни РФ проти України.

Там також повідомили, що наразі близько 10 000 північнокорейських військових та 1000 інженерних підрозділів перебувають у прикордонному Курському регіоні Росії.