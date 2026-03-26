Ізраїль заявив про ліквідацію командувача КВІР, що був відповідальним за блокаду Ормузької протоки

Ізраїльські джерела заявили, що авіаударом вдалося ліквідувати відповідального за блокування Ормузької протоки (Фото: REUTERS/Ammar Awad)

Ізраїль повідомив про ліквідацію у місті Бандар-Аббас командувача ВМС Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Алірези Танґсірі.

Про це написало Time of Israel у четвер, 26 березня.

За даними ізраїльських посадовців, саме ліквідований в результаті авіаудару Танґсірі був відповідальним за блокування Ормузької протоки.

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Ізраїльські військові поки не давали коментарів з цього приводу, підтверджень з Тегерану так само ще не було.

Телеканал CNN повідомив, що США сподіваються на розблокування Ормузької протоки після ліквідації Танґсірі і на повернення довоєнного рівня транспортування сирої нафти та газу.

20 березня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила ліквідацію керівника відділу зв’язків з громадськістю КВІР Алі Мохаммада Наїні.

18 березня ЦАХАЛ заявила про ліквідацію внаслідок удару по Тегерану іранського міністра розвідки Есмаїла Хатіба, який раніше обіймав і кілька ключових посад у КВІР.

17 березня Ізраїль повідомив про ліквідацію внаслідок авіаудару секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані. Згодом цю інформацію підтвердив і Тегеран. Алі Ларіджані вважався однією з найголовніших фігур у оточенні Верховного лідеру Ірану аятоли Алі Хаменеї, ліквідованого ще 28 лютого, на початку операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Так само 17 березня КВІР підтвердив загибель командира підрозділу Басідж Голамрези Сулеймані, який брав участь у жорсткому придушення іранських протестів.