Залужний висунув гіпотезу, чому стали можливі війни з великою кількістю жертв в Україні та на Близькому Сході

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний висунув гіпотезу, чому в Україні та на Близькому Сході стали можливими війни з великою кількістю жертв.

«Чи є якийсь зв’язок між цими двома наймасштабнішими конфліктами XXI століття у Європі та на Близькому Сході? Чи є якась спільна риса, що призвела і далі буде призводити до численних жертв, імовірно, не тільки в цьому регіоні? Як на мене, так. Все це стало можливим саме через відсутність волі, відповідальності та сміливості ухвалити будь-яке глобальне рішення. Або все ж таки немає кому його ухвалити», — заявив Залужний у своєму блозі для NV.

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Він констатував, що Мюнхенська безпекова конференція та Всесвітній економічний форум у Давосі замість ухвалення глобальних рішень в галузях безпеки та економіки «впевнено стали медійними майданчиками, де аналіз виступів спікерів — єдине, що залишається для все ще наявних think tank».

Посол України у Великій Британії констатував, що «і війна в Європі, і війна на Близькому Сході» є глобальною проблемою, і було зрозуміло, що якщо не вийде зупинити війну Росії проти України глобальним рішенням, «ми станемо свідками і учасниками нового великого протистояння».

«Це вже було в історії. Неспроможність або небажання вчасно ухвалювати рішення і сподівання на фарт або мудрість когось завжди несе ризик поступового масштабування конфліктів», — підсумував Залужний.

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В опублікованому 23 лютого інтерв'ю BBC президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін вже розпочав Третю світову війну, але його можна зупинити інтенсивним економічним та військовим тиском.