І Росія, і Україна намагаються використати війну США та Ізраїлю проти Ірану у своїх інтересах, перетворюючи Близький Схід на опосередковану війну між собою.

Про це у своїй статті для Council on Foreign Relations (CFR) пише старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин, амеркианський історик Макс Бут.

Оскільки Москва отримує вигоду з цього конфлікту, підтримуючи Тегеран, а Київ постачає озброєння країнам Перської затоки, Близький Схід став новим фронтом у війні між Росією та Україною, підкреслює Бут.

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Він нагадав, що Росію та Іран давно пов’язують союзницькі відносини, тому логічно, що російський диктатор Володимир Путін допомагає Ісламській Республіці. Москва, за наявними даними, передає Тегерану супутникові знімки і БпЛА.

Звертаючи увагу на серію масштабних атак Ірану, автор статті підкреслює, що важко уявити, яким чином Тегеран, який не має власних супутників, міг би здійснити настільки точні удари по багатьом із цих цілей, якби не сприяння РФ, а, можливо, і Китаю.

Бут також нагадує, що Росія, зі свого боку, також отримувала від Ірану військову допомогу. Зокрема, безпілотники Шахед, які щоденно і масово використовуються армією РФ для ударів по Україні. Тепер Росія налагодила виробництво власних шахедів і, як повідомляється, поставки БпЛА йдуть у зворотному напрямку — до Ірану.

Тим часом президент США Дональд Трамп замість того, щоб карати Путіна за допомогу Тегерану, послабив антиросійські санкції. Таке рішення в поєднанні з різким стрибком цін на нафту може принести Москві істотний дохід, який вона зможе використати для фінансування своєї війни проти України, підкреслює Макс Бут.

У зв’язку з тим, що США не стримують РФ у її агресії, Україні довелося взяти ініціативу у свої руки, констатує автор статті, маючи на увазі удари українських БпЛА по нафтопереробній інфраструктурі Росії.

Тим часом президент Володимир Зеленський направив до країн Перської затоки військових експертів для допомоги в захисті від іранських дронів. Крім того, український лідер здійснив поїздку на Близький Схід з метою укладення угод про співпрацю у сфері безпеки.

Росія залишається одним із головних бенефіціарів війни з Іраном, констатують аналітики. І не лише через збільшення доходів від нафти, а й у зв’язку з тим, що США витрачають дефіцитні боєприпаси, як-от ракети Patriot, які, як наслідок, не будуть передані Києву, констатує. Однак Україна докладає всіх зусиль, щоб нівелювати вигоди РФ у цій опосередкованій війні, резюмує Макс Бут.

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26 березня президент Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Згодом він повідомив про підписання угоди про оборонне співробітництво, укладеної міністерствами оборони двох держав.

28 березня український лідер відвідав ОАЕ та Катар і зустрівся з лідерами держав. Зеленський оголосив про підписання Україною 10-річної угоди зі стратегічного співробітництва з Катаром, а також про майбутнє укладення аналогічної угоди з Еміратами.

29 березня Зеленський обговорив питання безпеки з королем Йорданії Абдаллою II.

30 березня він повідомив, що Україна під час переговорів із лідерами держав Перської затоки домовлялася про взаємну допомогу у сфері оборони та енергетики. Ідеться про 10-річні договори, зокрема, про постачання морських дронів.

За підсумками візиту Зеленський анонсував можливі домовленості про безпекову співпрацю з Йорданією та Кувейтом, а також розповів про додаткові запити від Бахрейну та Оману.