Про це повідомив канал Sky News у суботу, 7 березня.

Скорочення терміну підготовки означає, що авіаносець, який перевозить винищувачі F-35, матиме змогу реагувати швидше, якщо буде ухвалено відповідне рішення. За інформацією джерела Sky News, екіпажі також були попереджені про можливе розгортання після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану.

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Канал зауважує, що така підготовка не обов’язково свідчить про відправку авіаносця до Перської затоки або для дій навколо Кіпру. Проте в уряду буде більше повноважень для його швидшого переміщення у разі потреби.

3 березня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна направить до Кіпру есмінець HMS Dragon та посилить ППО на своїй базі на острові.

Стармер також заявляв, що Британія погодилася дати США дозвіл на використання британських військових баз для ударів по іранських ракетах, розміщених на складах або пускових установках. При цьому він акцентував, що Сполучене Королівство не брало участі в ударах США та Ізраїлю по Ірану і не планує долучатися до подальших атак.

Президент США Дональд Трамп розкритикував позицію британського прем'єра і заявив, що відносини між країнами «вже не ті, що були».

У ніч проти 2 березня британську авіабазу RAF Akrotiri на Кіпрі атакував безпілотник. Постраждалих не було, сама база зазнала «незначних пошкоджень».

Того самого дня Греція відправила до Кіпру фрегати та винищувачі F-16 Fighting Falcon.

Цьому передував початок спільної операції США та Ізраїлю проти іранського режиму 28 лютого. В результаті авіаударів по Ірану був ліквідований верховний лідер Ісламської Республіки аятола Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії.