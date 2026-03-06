Відстежували локації єврейської громади. У Лондоні заарештували чотирьох людей за підозрою у шпигунстві для Ірану

6 березня, 14:40
Поліція затримала чотирьох підозрюваних у співпраці з іранською розвідкою (Фото: fsHH / Pixabay)

Поліція затримала чотирьох підозрюваних у співпраці з іранською розвідкою (Фото: fsHH / Pixabay)

Британська поліція заарештувала чотирьох чоловіків за підозрою у співпраці з розвідувальними службами Ірану.

Про це повідомило Politico у п’ятницю, 6 березня.

За даними правоохоронців, всіх чотирьох затримали в рамках антитерористичного розслідування. Серед підозрюваних — один громадянин Ірану та троє осіб з подвійним британським та іранським громадянством.

Реклама

Затримані ймовірно стежили за місцями та особами, пов’язаними з єврейською громадою в Лондоні.

Чоловіки були заарештовані відповідно до Закону про національну безпеку Великої Британії, що включає пункт про дії, які можуть сприяти іноземній розвідувальній службі. «Країною, якої стосується розслідування, є Іран», — уточнили представники поліції.

Читайте також:
Велика Британія може долучитися до ударів по ракетних арсеналах Ірану — The Guardian

Арешти відбулися на тлі підвищеної пильності у Великій Британії щодо можливої активізації іранських спецслужб після ударів США та Ізраїлю по Ірану.

5 березня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон відправить винищувачі до Катару, гелікоптери на Кіпр, а військовий корабель — до Середземного моря. До таких заходів вдалися через атаки Ірану на країни Перської затоки та британську базу на Кіпрі.

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. 1 березня іранські державні ЗМІ підтвердили ліквідацію верховного лідера Ірану, аятоли Алі Хаменеї.

Читайте також:
Після погроз США та Ізраїлю. Іран відкладає призначення наступника Хаменеї через побоювання за його безпеку — NYT

У відповідь на атаку США та Ізраїлю Іран запустив балістичні ракети по самому Ізраїлю, а також Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів. У ніч проти 2 березня дрон атакував британську авіабазу Акротірі на Кіпрі.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Велика Британія Шпигунство війна проти Ірана

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies