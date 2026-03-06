Відстежували локації єврейської громади. У Лондоні заарештували чотирьох людей за підозрою у шпигунстві для Ірану

Британська поліція заарештувала чотирьох чоловіків за підозрою у співпраці з розвідувальними службами Ірану .

Про це повідомило Politico у п’ятницю, 6 березня.

За даними правоохоронців, всіх чотирьох затримали в рамках антитерористичного розслідування. Серед підозрюваних — один громадянин Ірану та троє осіб з подвійним британським та іранським громадянством.

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Затримані ймовірно стежили за місцями та особами, пов’язаними з єврейською громадою в Лондоні.

Чоловіки були заарештовані відповідно до Закону про національну безпеку Великої Британії, що включає пункт про дії, які можуть сприяти іноземній розвідувальній службі. «Країною, якої стосується розслідування, є Іран», — уточнили представники поліції.

Арешти відбулися на тлі підвищеної пильності у Великій Британії щодо можливої активізації іранських спецслужб після ударів США та Ізраїлю по Ірану.

5 березня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон відправить винищувачі до Катару, гелікоптери на Кіпр, а військовий корабель — до Середземного моря. До таких заходів вдалися через атаки Ірану на країни Перської затоки та британську базу на Кіпрі.

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. 1 березня іранські державні ЗМІ підтвердили ліквідацію верховного лідера Ірану, аятоли Алі Хаменеї.

У відповідь на атаку США та Ізраїлю Іран запустив балістичні ракети по самому Ізраїлю, а також Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів. У ніч проти 2 березня дрон атакував британську авіабазу Акротірі на Кіпрі.