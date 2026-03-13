«Наразі немає жодних проблем». Туреччина заявила, що її танкер пройшов через Ормузьку протоку

13 березня, 16:02
Танкери в Перській затоці, неподалік від Ормузької протоки (Фото: REUTERS/Stringer/File Photo)

Танкери в Перській затоці, неподалік від Ормузької протоки (Фото: REUTERS/Stringer/File Photo)

Турецький нафтовий танкер пройшов із вантажем через Ормузьку протоку, яку заблокував Іран.

Про це заявив у п’ятницю, 13 березня, міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадір Оралоглу.

«У нас було 15 суден в Ормузькій протоці, і ми дозволили одному з них пройти після отримання дозволу від іранської влади… Ми намагаємося підтримувати зв’язок з іранською стороною. 14 наших суден чекають, і наразі з ними немає жодних проблем», — наводить слова міністра телеканал TRT Haber.

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12 березня міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю британському телеканалу Sky News заявив, що кораблі американських ВМС будуть супроводжувати нафтові танкери через Ормузьку протоку.

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Так само 12 березня новообраний верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї опублікував своє перше звернення, яке зачитав ведучий в ефірі державного телебачення. Зокрема Хаменеї попереджав, що Ормузька протока — ключовий судноплавний маршрут — залишатиметься закритою як «інструмент тиску» у протистоянні зі США.

NV
Інфографіка: NV

10 березня американська розвідка повідомила, що іранські війська почали мінувати судноплавний канал Ормузької протоки. Іран використовував для цього невеликі судна, які можуть перевозити по 2−3 міни кожне.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Туреччина Іран Танкер Ормузька протока

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