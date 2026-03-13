«Наразі немає жодних проблем». Туреччина заявила, що її танкер пройшов через Ормузьку протоку

Про це заявив у п’ятницю, 13 березня, міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадір Оралоглу.

«У нас було 15 суден в Ормузькій протоці, і ми дозволили одному з них пройти після отримання дозволу від іранської влади… Ми намагаємося підтримувати зв’язок з іранською стороною. 14 наших суден чекають, і наразі з ними немає жодних проблем», — наводить слова міністра телеканал TRT Haber.

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12 березня міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю британському телеканалу Sky News заявив, що кораблі американських ВМС будуть супроводжувати нафтові танкери через Ормузьку протоку.

Так само 12 березня новообраний верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї опублікував своє перше звернення, яке зачитав ведучий в ефірі державного телебачення. Зокрема Хаменеї попереджав, що Ормузька протока — ключовий судноплавний маршрут — залишатиметься закритою як «інструмент тиску» у протистоянні зі США.

Інфографіка: NV

10 березня американська розвідка повідомила, що іранські війська почали мінувати судноплавний канал Ормузької протоки. Іран використовував для цього невеликі судна, які можуть перевозити по 2−3 міни кожне.