Трамп заявив, що нічого не знав про атаку Ізраїлю на Південний Парс, але це неправда — CNN

19 березня, 16:33
Тремп заявив, що США не були поінформовані про удар по Південному Парсу (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Тремп заявив, що США не були поінформовані про удар по Південному Парсу (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати «нічого не знають» про ізраїльський удар по іранських об'єктах на найбільшому у світі газовому родовищі Південний Парс. Проте насправді США знали про атаку.

Про це повідомила CNN у четвер, 19 березня, з посиланням на поінформовані ізраїльські джерела.

Зокрема співрозмовники телекомпанії заявили, що Ізраїль здійснив атаку у координації з Вашингтоном, і це суперечить твердженню президента Трампа.

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Удар по Південному Парсу оцінюють як новий етап ескалації. Видання The Guardian зауважило, що вперше від початку війни США та Ізраїлю проти Ірану під удар потрапили об'єкти, пов’язані безпосередньо з видобутком викопного палива, а не з нафтопереробкою.

NV
Інфографіка: NV

До того Ізраїль атакував низку іранських паливних складів, але утримувався від ударів по об'єктах саме з видобутку нафти та природного газу.

18 березня Іран заявив, що США та Ізраїль завдали удару по газовому родовищу Південний Парс у Перській затоці.

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Того самого дня Іран атакував великі енергетичні об'єкти в сусідніх країнах Перської затоки. Іранськими ракетами завдано удару по промисловій зоні Ras Laffan Industrial City у Катарі - головному енергетичному хабу цієї країни та найбільшому в світі центру зрідження природного газу.

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19 березня президент США Дональд Трамп застеріг Іран від подальших атак на Катар. Зокрема він попередив про можливий підрив усього газового родовища Південний Парс.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   США війна проти Ірана Ізраїль Дональд Трамп

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