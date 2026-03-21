Іранський режим продемонстрував готовність до підвищування ставок у протистоянні зі США та Ізраїлем .

Про це написало The Guardian у суботу, 21 березня.

Як зазначив дипломатичний редактор видання Патрик Вінтур, Тегеран «не має докорів сумління щодо ескалації війни». На думку журналіста, це і є «найпотужнішою зброєю» режиму аятол. Вінтур посилається на слова неназваного іранського посадовця, який заявив, що «вже готові інші карти, вони вступлять у гру в потрібний момент».

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Патрик Вінтур припустив, що це був натяк на можливість завдання Іраном ударів по опріснювальних заводах держав Перської затоки — «слабкій ланці» екосистеми регіону.

Керівництву Ірану нема чого втрачати, і воно таким чином має певну асиметричну перевагу, зауважив Вінтур. Європа вже побоюється нової міграційної кризи — як написала 19 березня Frankfurter Allgemeine Zeitung, прем'єр-міністерки Італії та Данії Джорджа Мелоні та Метте Фредеріксен закликали Єврокомісію вивчити можливість запровадження механізму закриття зовнішніх кордонів ЄС у разі масової міграції.

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував європейських союзників за їхню відмову допомагати у розблокуванні Ормузької протоки, що він вважає «нерішучістю» та «невдячністю».

Як йдеться у матеріалі The Guardian, є три варіанти закінчення війни з Іраном. Це може бути затяжний конфлікт, що завершиться капітуляцією Ірану; одностороннє оголошення перемоги Дональдом Трампом; або угода, що покладе край бойовим діям. Видання зауважує, що в другому варіанті Трамп міг би оголосити перемогу та «просто піти», і вже були моменти, коли він здавався готовим зробити цей крок. Проте з цим може не погодитися Іран.

«Відбулася зміна в режимі, а не зміна режиму, і ця зміна була на гірше, у бік жорсткішого Корпусу вартових ісламської революції», — наголосила наукова співробітниця аналітичного центру Брукінґського інституту у Вашингтоні Аслі Айдинташбаш.

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Внаслідок авіаударів був ліквідований верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю і країнах Перської затоки. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу ще у перший день операції звернувся до народу Ірану із закликом повалити режим аятол. Проте 10 березня видання The Times of Israel написало, що, за оцінками ізраїльських служб безпеки, падіння режиму в Ірані може тривати до року.