Іран вдарив ракетами по найбільшому ізраїльському НПЗ — відео

19 березня, 17:41
Після ізраїльської атаки на газове родовище Південний Парс Іран запустив ракети по Хайфі (Фото: Social Media/via REUTERS)

Після ізраїльської атаки на газове родовище Південний Парс Іран запустив ракети по Хайфі (Фото: Social Media/via REUTERS)

Іранські балістичні ракети атакували нафтопереробний завод у місті Хайфа — найбільший паливний об'єкт Ізраїлю.

Про це повідомило у четвер, 19 березня, The Times of Israel.

У передмістях після атаки були зафіксовані відключення електроенергії.

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Інформації про постраждалих наразі немає. Рятувальники прямують на місце ймовірного влучання або падіння уламків ракет.

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Нафтопереробний завод компанії BAZAN Group у Хайфі це найбільше в Ізраїлі інтегроване нафтопереробне і нафтохімічне підприємство. Обсяги переробки складають близько 9,8 млн тонн сирої нафти на рік.

18 березня Іран заявив, що США та Ізраїль завдали удару по газовому родовищу Південний Парс у Перській затоці

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Того самого дня Іран атакував великі енергетичні об'єкти в сусідніх країнах Перської затоки. Іранськими ракетами завдано удару по промисловій зоні Ras Laffan Industrial City у Катарі - головному енергетичному хабу цієї країни та найбільшому в світі центру зрідження природного газу.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Іран Ізраїль Близький Схід

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