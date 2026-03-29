У суботу, 28 березня, Ормузькою протокою пройшов нафтовий танкер P. Aliki, який перевозив близько 650 000 барелів саудівської сирої нафти до Пакистану. Про це повідомляє Bloomberg 29 березня, посилаючись на дані системи відстеження суден.

Окрім цього, в суботу з Перської затоки вийшли два танкери зі скрапленим газом та чотири суховантажі, пише агентство, посилаючись на моніторингові дані.

Усі сім суден прямували північним маршрутом, що проходить через вузьку протоку між двома іранськими островами Ларак і Кешм, ідеться в матеріалі.

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Як пише Bloomberg, відстеженню суден заважають електронні перешкоди сигналів суден. Деякі танкери також вимикають свої транспондери.

За даними Tankertrackers.com, нафтові танкери, пов’язані з Іраном, продовжують перетинати Ормузьку протоку з вимкненими транспондерами. Агентство повідомляє, що обсяг перевезень у перші 23 дні березня становив у середньому близько 1,6 млн барелів на день.

Раніше голова МЗС Пакистану Ішак Дар заявляв, що Іран погодився дозволити 20 суднам під пакистанським прапором пройти через Ормузьку протоку. Він зазначив, що за умовами угоди, щодня протоку перетинатимуть по два судна.

24 березня агентство Bloomberg повідомило, що іранці стягують з кораблів платежі в розмірі до $2 млн за разовий рейс Ормузькою протокою. Згодом Тегеран заявив, що «неворожі» судна можуть проходити через Ормузьку протоку за умови узгодження своїх дій з іранською владою.

25 березня агентство AFP повідомило, що Велика Британія і Франція очолять військові переговори щодо формування коаліції для відновлення вільного проходу кораблів в Ормузькій протоці. У них візьмуть участь близько 30 країн.

28 березня міністри закордонних справ країн G7 домовилися забезпечити безпеку судноплавства в Ормузькій протоці, але лише після завершення війни між США, Ізраїлем та Іраном.