Іран міг знищити радарну систему вартістю 300 мільйонів доларів, що відігравала ключову роль у керуванні батареями протиракетної оборони США в Перській затоці.

Про це повідомило Bloomberg 6 березня з посиланням на власні джерела.

Співрозмовник видання заявив, шо іранським ударом були уражені радар AN/TPY-2 компанії RTX Corp та допоміжне обладнання, що використовувалися американськими системами протиракетної оборони THAAD на авіабазі Муваффак Салті в Йорданії.

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Телекомпанія CNN раніше повідомляла, що об'єкти на авіабазі потрапили під удар ще на початку операції США в Ірані. Тепер джерела Bloomberg підтвердили саме знищення обладнання у Муваффак Салті.

Дані, зібрані аналітичним центром Фонд захисту демократій, свідчать про два зареєстровані іранські удари в Йорданії — 28 лютого та 3 березня. Обидва позначені як перехоплені.



«Якщо удар по радару THAAD дійсно був влучним, це може бути одна з найуспішніших атак Ірану на сьогоднішній день», -- сказав заступник директора Центру військової та політичної сили Фонду захисту демократій Раян Бробст.



Водночас він зауважив, що у США та партнерів є інші радари, «які можуть продовжувати забезпечувати прикриття протиповітряної та протиракетної оборони, пом’якшуючи втрату будь-якого окремого радара».

Американські комплекси THAAD призначені для знищення балістичних ракет. З виведенням з експлуатації радара AN/TPY-2 задача з перехоплення може перейти на системи меншої дальності Patriot, для яких вже і так бракує ракет PAC-3, зазначає Bloomberg,

Загалом США мають вісім систем THAAD по всьому світу, зокрема в Південній Кореї та на острові Гуам. Згідно з даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень, вартість батарей становить близько 1 мільярда доларів кожна, з яких 300 мільйонів доларів — вартість радара.

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. 1 березня іранські державні ЗМІ підтвердили ліквідацію верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

У відповідь на атаку США та Ізраїлю Іран запустив балістичні ракети по самому Ізраїлю, а також Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів. У ніч проти 2 березня дрон атакував британську авіабазу Акротірі на Кіпрі.

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5 березня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон відправить винищувачі до Катару, гелікоптери на Кіпр, а військовий корабель — до Середземного моря.

6 березня іранські військові заявили, що завдали ракетного удару по американському авіаносцю USS Abraham Lincoln. За їхніми словами, це була вже друга атака, проте самі Сполучені Штати інформацію не підтверджували.

7 березня журналіст Лукас Томлінсон в ефірі телеканалу Fox News заявив, що США готують до відправки на Близький Схід третю авіаносну ударну групу на чолі з атомним авіаносцем USS George H.W. Bush.