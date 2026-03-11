Румунія дозволила США використовувати свої авіабази для ударів по Ірану

На базі Міхаїл Коґелнічану в Румунії розмістяться американські літаки та військові (Фото: Кадр з відео Defense Now/YouTube)

Румунія дала дозвіл на розгортання американських сил і техніки на своїй території для подальшого проведення операції США проти Ірану .

Про це повідомило видання Romania Journal у середу, 11 березня.

Рішення було ухвалено під час засідання Вищої ради національної оборони, де було проаналізовано запит Сполучних Штатів щодо використання авіабази Міхаїл Когелнічану.

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Президент Румунії Нікушор Дан наголосив, що його країна «намагається дипломатичними засобами допомогти зупинити цей конфлікт [на Близькому Сході]». І запевнив своїх співгромадян, що в них «немає причин для занепокоєння».

США запросили дозвіл на направлення двох літаків-заправників у повітрі для військових літаків. Крім того, від 100 до 300 американських військовослужбовців будуть розгорнуті для забезпечення безпеки та технічного обслуговування літаків.

Літаки та персонал розмістяться на авіабазі Міхаїл Когелнічану в повіті Констанца, яка є одним з найважливіших військових об'єктів НАТО в регіоні та часто використовується американськими військами.

Наразі на румунських базах Міхаїл Когелнічану, Кимпія Турзій та Девеселу розміщені близько 1000 американських військовослужбовців. Запит США був поданий в контексті операції проти Ірану, яку Штати проводять спільно з Ізраїлем.

Удар США та Ізраїлю по Ірану

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Внаслідок авіаударів був ліквідований верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

6 березня президент США Дональд Трамп заявив, що з Іраном не укладатимуть жодної угоди, адже Вашингтон вимагає лише безумовної капітуляції Тегерану.

8 березня іранські державні медіа повідомили, що наступником ліквідованого Алі Хаменеї на посаді верховного лідеру Ісламської Республіки став його син Моджтаба Хаменеї.

11 березня президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном скоро закінчиться, тому що там, за його словами, «практично не залишилося цілей для ураження».