США неофіційно просили Польщу допомогти із ППО на Близькому Сході — ЗМІ

Сполучені Штати неофіційно звернулися до Польщі із проханням передислокувати одну з двох польських батарей ракетних комплексів Patriot на Близький Схід .

Про це написала газета Rzeczpospolita у вівторок, 31 березня.

Також Штати могли попросити передати на Близький Схід певну кількість ракет PAC-3 MSE, які були поставлені до Польщі та вже є власністю польській армії. Проте видання зауважує, що поки невідомо, як реагуватиме польський уряд у контексті нещодавньої заяви прем'єр-міністра Дональда Туска. Він говорив, що Польща точно не відправлятиме до Ірану своїх військових — однак питання поставок озброєння не виокремлювалось.

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Речник міністра національної оборони Януш Сеймей, до якого видання звернулося по коментар, заявив, що «американці не чинять жодного тиску з цих питань».

Сам очільник польського Міноборони Владислав Косіняк-Камиш опублікував допис у X, у якому зазначив, що «батареї Patriot та їхнє озброєння використовуються для захисту польського неба та східного флангу НАТО».

«Нічого в цьому аспекті не змінилося, і ми не плануємо їх [Patriot] нікуди передислокувати! Наші союзники знають і розуміють, наскільки важливими є наші завдання тут. Безпека Польщі є нашим абсолютним пріоритетом», — написав Косіняк-Камиш.

На озброєнні польської армії наразі є дві батареї системи Patriot, включно із 16 пусковими установками. Поставки наступних шести батарей, контракти на які було укладено восени 2023 року, очікуються у 2027 році. На такий самий термін Польща замовила і близько 600 ракет PAC-3, проте ці поставки ще не розпочалися, і видання висловило побоювання, що війна з Іраном може спричинити суттєві затримки у постачанні американської зброї для Польщі.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що затягування війни на Близькому Сході вигідно Росії, адже через дефіцит нафти США змушені пом’якшити або скасувати санкції проти російської нафти. Таким чином Кремль може отримати кошти для продовження війни в Україні.