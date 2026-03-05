США не надали Британії деталей щодо своїх ударів по Ірану напередодні операції — The Guardian

Британія знала про удари по Ірану, але не отримала точного часу та деталей (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

США не надали Великій Британії точних деталей і часу ударів по Ірану, Лондон дізнався про наближення операції через переміщення техніки та розвідувальні канали.

Про це у четвер, 5 березня, пише The Guardian, посилаючись на джерела.

Видання зазначило, що рішення США не повідомляти британську сторону про операцію збіглося з тим, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер відмовився надати американцям право використовувати британські військові бази для операції. Пізніше президент США Дональд Трамп критикував Стармера за це, заявляючи, що «спеціальні відносини» між країнами вже не ті й заявивши, що «має справу не Черчиллем».

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Джерела у британському уряді зазначають, що Велика Британія зазвичай координує військові дії з США, тому складно сказати, чи було нетиповим, що її не повідомили заздалегідь про точний час та деталі ударів.

За даними одного зі співрозмовників видання, Британія знала про наближення операції завдяки переміщенню техніки та розвідувальним каналам, але точного часу і деталей удару не отримала.

Рішення про евакуацію посольства в Тегерані у п’ятницю, 27 лютого, сигналізувало про очікувані удари, проте конкретної інформації про їх проведення на вихідних не було, підкреслили там.

Запит Трампа щодо використання британських баз також попередив Лондон, що Білий дім серйозно налаштований провести операцію, додали в The Guardian.

Інфографіка: NV

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).

У Тегерані та низці інших великих міст Ірану прогриміли численні вибухи. Згодом Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 86-річний аятола Алі Хаменеї загинувв результаті атаки у своїй резиденції, яка була повністю зруйнована. Також було підтверджено смерть головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції(КВІР) Мохаммеда Пакпура. За даними агентства IRNA, під час атаки було ліквідовано і головного радника з питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.

У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США у Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії і Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося у Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді. Ізраїль у відповідь атакував об'єкти Хезболли в Лівані.

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1 березня президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Ірану хочуть відновити переговори, і він на це погодився, але не уточнив строки. За оцінками Білого дому, внаслідок операції Епічна лють було ліквідовано 48 керівників іранського режиму.

За словами Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Як зазначили у Збройних силах США, під час операції проти Ірану загинули чотири американські військові.

Представник ліквідованого аятоли в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговорів зі США.

